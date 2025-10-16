（專訪）泰籍黃可欣雙料叩關金鐘 家人衝廟求神加持：得獎還願500顆蛋

黃可欣以《樹冠羞避》雙料入圍金鐘。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／專訪〕泰籍女星黃可欣以公視《樹冠羞避》雙料入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）女配角獎、最具潛力新人獎，傳來喜訊的那天，她還在工作，電話那頭經紀人告訴她：「妳入圍了！」她一臉淡定回：「喔！好，OK。」直到後來查了資料，才驚覺「原來金鐘獎是台灣最大的電視獎項」，她事後回想笑說：「那時候真的不可思議，沒想到我竟然能入圍台灣的金鐘獎。」

黃可欣在《樹冠羞避》飾演隻身來台、在按摩院工作的外籍女性「在在」。（公視提供）

黃可欣出生於泰國，學生時期迷上台灣影視作品，高中念中文系、大學主修戲劇，「我喜歡中文和演戲，如果有一天可以把兩個我很喜歡的東西結合在一起，會是一件很美好的事」。7年前，她為了追夢來台求學，從語言學校一路念到碩士，生活、語言、文化全都重新適應，她笑說：「泰國食物口味比較重，剛來的時候覺得台灣食物和家鄉食物比起來清淡很多，而且份量也多。」

請繼續往下閱讀...

黃可欣以《樹冠羞避》雙料入圍金鐘。（記者陳奕全攝）

漸漸融入台灣生活後，黃可欣找到自己喜歡的生活步調，她說：「我超愛火鍋，也愛熱炒，但第一次看到熱炒店的菜單都中文，超像在考試，要上網查翻譯。」她已習慣食物的份量，「以前吃不完，現在都吃光光，還變胖了」，愛上台灣的她，幾乎是把台灣當第二個家，喜歡搭捷運、搭公車、騎YouBike微笑單車，還會到台南、台中獨旅，直喊：「我真的很喜歡台灣的交通，超方便！」

《樹冠羞避》是黃可欣在台灣第一部戲劇作品，飾演在按摩院工作的外籍女子「在在」，外表直爽卻藏著細膩情感，劇中還有與韓寧對手的女女情感線，她坦言：「這角色對我很重要，也是我第一次拍戲，所以做了超多功課。」因為中文不是母語，她幾乎把劇本翻爛，「我跟經紀人討論每一句台詞的意思，導演也會安排排練，我就不斷地看、不斷地揣摩『在在』的個性跟她的掙扎」，然而拍戲她最怕的莫過於緊張忘詞，「有時候一場戲NG超過5次，對大家真的很不好意思，只能一直告訴自己要更努力」。

黃可欣在《樹冠羞避》與韓寧有女女感情戲。（公視提供）

入圍後，家人的反應比她還激動，「我爸媽都超開心，爸爸還傳訊息給很多親戚朋友報喜」，更誇張的是，她的一位阿姨聽到消息，立刻跑去寺廟拜拜許願，「阿姨說如果我得獎，要還500顆蛋！在泰國這真的超多，因為一般還願大概100顆就很多了」，笑稱阿姨可能得分批還願，「她真的很誠心啦！聽了覺得又好笑又感動」，她的媽媽將從泰國飛來台灣觀禮，媽媽來是否會更緊張？她說：「她可以來，我就很感動了。」

至於接下來最想挑戰什麼種類型的戲？黃可欣毫不猶豫回：「懸疑片！我很喜歡看懸疑劇，也想演講台語的角色，因為我現在台語程度幾乎是零，只會講『呷飽未』、還有『聽嘸』。」

黃可欣以《樹冠羞避》雙料入圍金鐘。（記者陳奕全攝）

談起喜歡的演員，黃可欣秒答許光漢，「他很陽光，是我喜歡的類型，我是他的『漢寶』（許光漢粉絲名）之一」，另外她看了影集版的《比悲傷更悲傷的故事》，相當喜歡范少勳，當得知范少勳有入圍獎項、會出席典禮時，她開心到心花怒放，甚至許願想和他合照，女演員最想見到的是許瑋甯。聊及理想型，她大方承認自己是「外貌協會」，「要帥、要幽默，年紀不要差太多，姐弟戀也OK」。

回想一路從泰國念中文、到台灣拍戲入圍金鐘，黃可欣的語氣仍帶著不可置信，她說：「我在泰國要接到戲劇就不容易了，更何況是在台灣。入圍已經是超越我想像的事，真的覺得自己太幸運了。」至於是否會先準備得獎感言？她靦腆笑說：「我還沒想好耶！可能真的要回去準備一下了。」

服裝提供：ALL SAINTS

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法