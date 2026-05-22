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娛樂 最新消息

現實版《奪命許願》？上週才宣布引退！韓星張東周突傳切手指自殘影片

韓星張東周上週才宣布引退，今突傳「驚悚自殘斷指片」引發社會譁然。（翻攝自網路）韓星張東周上週才宣布引退，今突傳「驚悚自殘斷指片」引發社會譁然。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因欠債數十億韓元、上週突宣布引退的31歲韓星張東周，今（22日）再度鬧上社會版面，無預警在個人社交平台上傳自殘切斷小拇指的驚悚畫面，嚇壞大批網友，擔心他可能想不開，甚至有網友直接報案求助警方。

曾演出《學校2017》、《犯罪心理》及《今天開始是人類》等戲劇作品的張東周，星路不算順遂，他在今天上傳的驚悚自殘影片中寫道，自己曾對自己、家人、朋友與同事許下無數次承諾卻從未遵守，甚至連與父親拉鉤做出的約定也無法實現，極度痛恨那根「屢次失約的小拇指」，決定切掉它，想藉由痛楚逼自己振作，並宣稱「我不會再回頭了、這是我最後的機會」。

張東周今年初曾透露自己因為手機遭到駭客入侵受到恐嚇，以致欠下高達40億韓元（約8300萬台幣）的巨額債務，所以決定退出演藝圈。

影片曝光後，不少網友反應內容血腥，畫面猶如《奪命許願》現實版，雖然張東周隨後馬上刪除影片並關閉帳號。不過，這個舉動也讓2個月才剛和他簽約的經紀公司十分不滿，痛批他擅自宣布引退、並對今日的失控行為極度不負責任。


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