娛樂 電視

《炮仔聲》爆紅小三結婚懷孕了！老公身份曝光：先同居1年才交往

〔記者蕭方綺／台北報導〕范宸菲因演出八點檔《炮仔聲》小三角色「夏盈盈」走紅，昨宣布嫁給交往四年多的圈外鄭姓男友，還雙喜臨門，目前懷孕3個月，將成為新手媽媽，「從發現懷孕到登記結婚，每一個步驟過程都意外地理所當然，沒有太大的起伏，日子還是如常地過。」對於老公身份，她提到老公是職業樂手鄭乃涵，因她也是創作歌手，「當初就是在我的一場表演認識，他是當時我的樂手。認識幾年當了朋友、甚至室友也當了一年，後來才在一起。」

范宸菲在《炮仔聲》飾演小三，與李燕明爭暗鬥。（翻攝自YouTube）范宸菲在《炮仔聲》飾演小三，與李燕明爭暗鬥。（翻攝自YouTube）

目前范宸菲懷孕三個月多，預產期在明年四月，身體狀況都良好，「過了最不舒服的初期孕期，現在就正常吃，正常動，除了很常覺得很餓以外，其他時間都順其自然，知足常樂。」

范宸菲坦言，目前沒有辦婚禮的打算，「但該表達的心意都已經傳達，雙方家長也都樂見其成，給我們很大的空間，獲得最愛的家人朋友祝福是我們覺得最重要的事情。」至於演藝工作依舊持續進行，除了依然在戲劇和歌唱事業持續耕耘，也有主持Podcast節目《女也有今天》，生活還是相當充實且忙碌。

范宸菲（左）和樂手老公鄭乃涵的婚紗照，選在兩人第一次約會的新店建國市場拍攝。 （翻攝自臉書）范宸菲（左）和樂手老公鄭乃涵的婚紗照，選在兩人第一次約會的新店建國市場拍攝。 （翻攝自臉書）

如今已成為人妻，明年也即將當媽媽，范宸菲表示：「雖然身分轉變，但我依然是我。或許懷孕這段時間，可能會因為身形的變化，接的案子性質數量都會有些改變，但也都保持開放態度，持續工作持續產出，持續在這條路上體驗，依然對未來充滿期待。」

