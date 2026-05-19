月底見面會真相曝！前經紀人揭孫安佐「洗白計畫」：被他一把火燒光

孫安佐日前因自製火槍風波遭羈押禁見。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐日前因自製火焰槍並在公開場合展示，引發社會恐慌，最終遭檢調羈押禁見。今（19）日傳出孫安佐是為了月底的見面會才測試火槍，且背後有金主支付2萬5000元酬勞。對此，剛卸下經紀人職務的「重讀天月」陳昱中接受本報訪問，憤怒駁斥金主說，更自爆根本是「無酬幫忙」卻被孫安佐徹底拖累。

對於2.5萬元金主酬勞的傳聞，重讀天月強烈否認。他表示會引發這次風波，是孫安佐突然、強行要求拍攝他新發明的火槍影片，「我們事先根本不知情！」他直言，如果是金主，不可能只給2.5萬元這麼少的錢，「這都是安佐個人去做的行為。」

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孫安佐視火槍為「引以為傲的發明」不聽勸阻，前經紀人重讀天月（圖）表示，過去累積的努力都被孫安佐親手摧毀。（資料照，記者林欣穎攝）

重讀坦言，自己已經勸阻孫安佐碰火槍很多年了，但孫安佐根本聽不進去，「他堅持的理由，就是他認為這是他『引以為傲的發明』，而且他已經拍攝非常多次，他完全不認為這個東西會造成今天（被羈押）的結果，他根本沒有法律意識。」

此外，外界傳出原訂月底要舉辦粉絲見面會，重讀也澄清那根本不是見面會，「24日原本是我幫他安排的一場公益活動，希望藉由公益帶起社會正面意識，也幫他把黑掉的形象洗白、變好。但他現在堅持玩火槍搞出大禍，活動只能全面停擺，累積的努力都被他自己親手摧毀了。」

被問到擔任經紀人的收入，重讀天月更忍不住大吐苦水，強調自己從來沒有拿過孫鵬、狄鶯一毛錢，更沒有所謂的底薪。重讀表示：「如果他父母在背後說：『重讀你幫我顧好安佐，費用我處理』，今天就不會發生這種事了！」他直言團隊根本沒賺錢，現場連助理都沒有，自己純粹是把安佐當朋友和家人在幫忙。

重讀更爆料，當天孫安佐堅持要把火槍影片上傳，團隊一直極力勸阻，最後只能無奈要求安佐自己負責，重讀感嘆：「影片裡那段『警語』，還是我強烈要求一定要加進去的，不然原本大家都覺得這沒什麼。我只是一個很純幫忙的角色，不知道會這麼嚴重，現在直接講，我就是被他所拖累！」

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