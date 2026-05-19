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娛樂 最新消息

（獨家）拒跟孫鵬、狄鶯溝通！孫安佐去年驚爆「失聯偷飛泰國」

孫安佐因火槍事件遭羈押禁見，前經紀人重讀天月驚曝他去年偷飛泰國，讓身邊的人提心吊膽。（資料照，記者潘少棠攝）孫安佐因火槍事件遭羈押禁見，前經紀人重讀天月驚曝他去年偷飛泰國，讓身邊的人提心吊膽。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕孫安佐因火槍事件鬧得沸沸揚揚，最終遭裁定羈押禁見，不少網友猜疑，孫安佐接二連三的脫序行為，是否源自於父母孫鵬、狄鶯施加太多壓力才導致叛逆？對此，前經紀人「重讀天月」陳昱中接受專訪，從他長期與孫安佐相處的觀察中，揭密孫安佐的心理狀態，更驚爆孫安佐早在去年就曾有過失聯、偷飛泰國的危險前科。

對於網友猜測孫安佐是因父母管教而叛逆，重讀天月坦言，孫安佐小時候的狀況因為自己當時還沒接任經紀人，所以並不知情。但經過這段時間的貼身相處，他猜測：「他應該是年輕（小時候）的時候，受到了父母非常嚴格的管控，以至於他長大、從美國回台灣之後，變得極度抗拒跟家人溝通，任何事都不想跟家裡說，他就是自己決定、自己做。」

孫安佐近年脫序行為不斷，前經紀人重讀天月揭其失控盲點。（資料照，記者翁靖祐攝）孫安佐近年脫序行為不斷，前經紀人重讀天月揭其失控盲點。（資料照，記者翁靖祐攝）

重讀天月表示，自己一直扮演著孫安佐身邊的「最後一道防線」，但他總是在沒有告知任何人的情況下，做出令人提心吊膽的事。重讀更爆料：「其實他去年就有過一次非常脫序的行為，讓我蠻生氣的！他當時在完全沒有告知家人、也沒有告知經紀人的情況下，獨自一個人飛往泰國兩三天。」

重讀直呼當時這個行為其實非常危險，身邊的人都不希望他再出任何意外，但孫安佐的盲點在於「他總是覺得自己沒問題，覺得自己都handle得住。」重讀無奈表示，身為身邊的人，也不可能把一個成年人綁在某個地方限制他的人身自由，只要身邊的人不照著他的意願走，孫安佐就會生氣，或者是認為大家在阻撓他的夢想。

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