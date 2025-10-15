自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邱宇辰愛上手銬禁錮 超衝擊邪惡畫面曝光

邱宇辰是棒棒堂出身。（百鴻揚娛樂提供）邱宇辰是棒棒堂出身。（百鴻揚娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕邱宇辰出道20週年，推出首支個人單曲《CINDER KISS》（餘燼之吻），作為獻給粉絲與自己的紀念之作。他在MV訪談中自爆：「有點愛上被上手銬的感覺。」坦言這次演出挖掘出前所未有的情緒與感官經驗，語出驚人再度掀起話題。

MV由導演彭道森操刀，以極具張力的畫面開場，邱宇辰被手銬禁錮在象徵「慾望地窖」中，赤裸上身、鎖鏈纏身，畫面挑戰情慾極限。隨後他在杯盤狼藉的餐桌上與慾望共舞、滿身鮮奶油，視覺衝擊感十足。他笑說：「手銬那場戲印象太深，手上還有痕跡。」

邱宇辰出道20年首支個人單曲尺度大解放。（百鴻揚娛樂提供）邱宇辰出道20年首支個人單曲尺度大解放。（百鴻揚娛樂提供）

為了完美展現體態，他從5月開始進行魔鬼式健身訓練超過3個月，每日控制飲食、規律訓練，成功增重5公斤，他打造精壯線條，自信補充：「35歲了，想挑戰以前偶像團體沒機會嘗試的，這次真的沒留白！」

邱宇辰11月22日將舉辦簽唱會。（百鴻揚娛樂提供）邱宇辰11月22日將舉辦簽唱會。（百鴻揚娛樂提供）

新歌《CINDER KISS》MV是邱宇辰與導演彭道森的二度合作，兩人默契十足。原本導演設計的初版腳本較保守，但在拍攝前夕健身時討論後，雙方一致決定放大尺度、挑戰極限。邱宇辰甚至笑說：「我是自願被導演扒光的啦！」導演也直言：「這應該是我職涯尺度最大的一支MV，拍得非常過癮！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中