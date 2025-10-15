邱宇辰愛上手銬禁錮 超衝擊邪惡畫面曝光

邱宇辰是棒棒堂出身。（百鴻揚娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕邱宇辰出道20週年，推出首支個人單曲《CINDER KISS》（餘燼之吻），作為獻給粉絲與自己的紀念之作。他在MV訪談中自爆：「有點愛上被上手銬的感覺。」坦言這次演出挖掘出前所未有的情緒與感官經驗，語出驚人再度掀起話題。

MV由導演彭道森操刀，以極具張力的畫面開場，邱宇辰被手銬禁錮在象徵「慾望地窖」中，赤裸上身、鎖鏈纏身，畫面挑戰情慾極限。隨後他在杯盤狼藉的餐桌上與慾望共舞、滿身鮮奶油，視覺衝擊感十足。他笑說：「手銬那場戲印象太深，手上還有痕跡。」

邱宇辰出道20年首支個人單曲尺度大解放。（百鴻揚娛樂提供）

為了完美展現體態，他從5月開始進行魔鬼式健身訓練超過3個月，每日控制飲食、規律訓練，成功增重5公斤，他打造精壯線條，自信補充：「35歲了，想挑戰以前偶像團體沒機會嘗試的，這次真的沒留白！」

邱宇辰11月22日將舉辦簽唱會。（百鴻揚娛樂提供）

新歌《CINDER KISS》MV是邱宇辰與導演彭道森的二度合作，兩人默契十足。原本導演設計的初版腳本較保守，但在拍攝前夕健身時討論後，雙方一致決定放大尺度、挑戰極限。邱宇辰甚至笑說：「我是自願被導演扒光的啦！」導演也直言：「這應該是我職涯尺度最大的一支MV，拍得非常過癮！」

