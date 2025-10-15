短劇《折腰》爆紅 吳希澤浴缸戲玩火 導演直言：低俗才有流量

《折腰》以大膽鏡頭語言與強烈情慾張力掀起話題，導演直言微短劇「低俗才有流量」。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國短劇《折腰》開播短短數日便掀起全網熱議。該劇以「衝破尺度」的親密戲份與極快節奏的劇情在微博登上熱搜第一，其中一場浴缸戲更被形容為「衝破短劇尺度天花板」，成為觀眾爭相轉傳的焦點片段。

劇情從「替嫁」展開，小喬（岳雨婷飾）代姊出嫁，洞房夜面對滿身殺氣的新郎魏劭（吳希澤飾），兩人隔劍對峙，火藥味十足。魏劭在婚床上以劍劃界、冷聲警告「越界者死」，小喬則以智謀周旋，家族仇恨與曖昧張力並行。短劇每集僅2至3分鐘，刪除了權謀支線，集中描寫「先婚後愛」的關係轉折，第7集便出現「強行圓房」與「浴桶療傷」等高能場面，劇情進展遠快於長劇版。

短劇《折腰》憑藉「衝破尺度」的浴缸橋段登上微博熱搜，（翻攝自微博）

引發爭議的浴缸戲出現在劇集後段，小喬遞水給正在泡澡的魏劭，沒想到他突然伸手抓住她，低聲說：「妳幫我，我就不會對妳做別的。」她的手被拉進水裡，露出驚訝神情，魏劭則將臉頰貼上她的手臂，伴隨曖昧喘息與水波晃動，畫面極具挑逗意味。片段一經播出，立刻衝上熱搜榜首，關鍵字「短劇《折腰》尺度好大」位居第一，不少網友直呼「這能免費看？」、「尺度越大越還原原著」。

相較於由宋祖兒、劉宇寧主演的長劇版，短劇版更著重於情慾推進與角色關係的糾葛。原著中以智謀破局的小喬，劇中被改寫成主動試探、以身撩撥的角色，而魏劭的權謀氣勢被弱化，更多以情感與慾望為驅動。導演坦言：「微短劇最吸引人的就是低俗，如果採用與電視劇相同的審查標準，它根本不會有今天。」由於短劇每集僅2至5分鐘、監管相對寬鬆，使得創作者能保留原著中部分大尺度橋段，包括「香膏下藥」、「冰水療毒」、「肢體糾纏」等情節，並以肩頸特寫與音效強化氛圍。

《折腰》上線前預約量突破150萬，上線後單日話題閱讀量超過1億。支持者認為該劇滿足觀眾對「快節奏爽感」與「禁忌題材」的渴望，男女主角岳雨婷、吳希澤之間的化學反應強烈；反對者則指責劇情過於依賴身體衝突、弱化人物成長。儘管爭議不斷，業界仍認為《折腰》的爆紅現象揭示了觀眾對挑戰尺度題材的高度興趣，也再次暴露短劇市場在分級制度與內容審核之間的灰色地帶。

