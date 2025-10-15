長榮空服猝死真相震撼！林佩瑤、林予晞5空姐女星揭「高空職業辛酸」

林佩瑤（左起）、蔡逸帆、林予晞、兵家綺、錢韋杉皆曾任空服員一職。（組合照，資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／專題報導〕長榮航空空服員抱病值勤猝死事件震撼社會，讓外界重新關注航空業高壓的工作環境與制度問題。事實上，演藝圈中也有不少女明曾任職空服員，林佩瑤在13年飛行歲月中體悟人性百態、蔡逸帆將高空歷練化為新聞現場的穩定台風、林予晞曾在國泰航空罹患腫瘤離職、兵家綺3度遇上飛安陰影、錢韋杉體悟職場壓力與作息崩壞，每一段經歷都揭露出「藍天職業」的真實代價，也反映出光鮮亮麗的外表背後，藏著一段段辛酸的飛行人生。

林佩瑤【飛行13年磨出韌性 從萬呎高空轉戰星光舞台】

林佩瑤在中華航空任職13年，是空姐轉藝人中資歷最深的一位，她笑說自己「在雲端長大」，從新人成長為資深組員，見識無數人性百態，也累積強大抗壓力。「落地補眠、再飛下一班」是她多年常態，林佩瑤退役後參加《超級星光大道》一戰成名，她坦言「當空服員學到的冷靜與穩定，是我在舞台上最受用的能力。」

蔡逸帆【從華航空姐到新聞主播 高空歷練成就鎮定台風】

中天前主播蔡逸帆也曾在華航擔任空服員，這段經歷讓她學會在混亂中維持秩序，「空服員不是微笑代表，而是壓力下的管理員。」長期倒班讓她深刻體會職業疲勞的真相，也養成她日後面對新聞直播突發事件時的沉著台風。蔡逸帆笑言「比起飛機亂流，新聞突發其實還好。」從萬呎高空到主播台，她把冷靜與韌性帶進鏡頭前。

林予晞【從國泰空姐到戲劇女神 病痛揭開壓力真相】

林予晞出道前曾在國泰航空服務4年，當年她在香港工作時經常感受到乘客待遇差異所帶來的憤怒與不平衡，她坦言「我在飛機上每天都生氣，因為我覺得商務艙跟經濟艙的差距太大了。」這樣的情緒壓力在長期飛行中逐漸累積，最終她發現自己罹患甲狀腺腫瘤。林予晞回憶，「到了第4年，我發現自己有甲狀腺腫瘤，才明白原來我無法再消化那樣的壓力。」她毅然辭職返台，也讓她對人生與健康重新定義。

兵家綺【3度經歷飛安陰影 心理壓力逼人崩潰】

兵家綺因父親是機師，曾在華航擔任空服員3年，然而命運多舛，她竟在短短任期內歷經3次飛安事故，「那段時間我幾乎每天都失眠，總覺得自己下一趟航班會出事。」她表示，許多同事因此出現婦科疾病與焦慮症，反映出空服員職場環境對身心健康的巨大威脅。然而合約期滿後，兵家綺毅然選擇離開飛行崗位，結束這段壓力沉重的旅程。

錢韋杉【完美儀態背後的職場疲勞 飛行日常非人所想】

錢韋杉曾在華航服務約1年，雖任期不長卻深刻體會到空服員的艱辛，她坦言「外界只看到我們笑容甜美、妝容整齊，但不知道要面對幾十個時區、倒班、還得維持完美儀態。」長時間飛行導致作息混亂與免疫力下降，更讓她體會「空服員看似高貴，實際卻是體力與意志力的極限挑戰。」這段經歷讓她學會堅強，也成為她後來面對演藝圈壓力的最佳訓練。

從萬呎高空到鎂光燈前，林佩瑤、蔡逸帆、林予晞、兵家綺與錢韋杉的人生軌跡，正是無數空服員的縮影，她們在雲端歷練出的冷靜、耐性與責任感，成了日後面對鏡頭與人生挑戰的底氣。然而，長榮空服員抱病猝死的悲劇，再次提醒社會那些在雲端微笑的人，也需要被體諒、被看見，當掌聲散去，真正該被記住的，不只是那份優雅，而是她們在高壓環境下撐出的韌性與生命尊嚴。

