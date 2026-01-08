自由電子報
娛樂 音樂

天后力挺天后！蔡依林騎巨蟒太炸裂 釣出凱蒂佩芮朝聖

〔記者邱奕欽／台北報導〕Jolin蔡依林《PLEASURE》演唱會日前在台北大巨蛋圓滿落幕，當時以公牛、巨蟒、金豬與飛天馬車組成的「奧運級舞台」炸裂全場，相關畫面更在社群延燒不斷。沒想到，美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）也來朝聖按讚蔡依林的演唱會舞台，讓粉絲們嗨爆狂喊「天后力挺天后！」

蔡依林日前在台北大巨蛋開唱騎乘巨蟒出現炸裂全場。（凌時差提供）蔡依林日前在台北大巨蛋開唱騎乘巨蟒出現炸裂全場。（凌時差提供）

蔡依林的舞台創意團隊The Squared Division近日在IG分享多段演唱會畫面，蔡依林站上巨蟒造型舞台裝置，氣場全開。團隊表示，此次再度與蔡依林合作，打造融合體育場級規模與沉浸式劇場的演出，主題圍繞「罪」所蘊含的轉化力量、在平衡中獲得的解放，以及女性作為創造、重生與進化之力的本質。

凱蒂佩芮2015年在超級盃球賽中場騎乘金色鐵獅熱唱。（法新社）凱蒂佩芮2015年在超級盃球賽中場騎乘金色鐵獅熱唱。（法新社）

團隊也坦言，這是一項龐大且艱鉅的創作工程，對最終成果感到無比驕傲，並感謝所有幕後成員的付出，同時向蔡依林致上高度敬意，直言她是一位在藝術上「無所畏懼、持續突破界線」的創作者。然而，這則貼文曝光後，有粉絲立刻發現凱蒂佩芮按下愛心，引來網友激讚「天后力挺天后！」、「天后惺惺相惜，好感人！」更有人敲碗期待2人未來能合作。

蔡依林大巨蛋演唱會舞台片段，可見凱蒂佩芮也來朝聖按讚。（翻攝自IG）蔡依林大巨蛋演唱會舞台片段，可見凱蒂佩芮也來朝聖按讚。（翻攝自IG）

事實上，凱蒂佩芮關注蔡依林並非首次，早於2023年《UGLY BEAUTY》巡演期間，蔡依林穿上DISCO DADDY STUDIO製作的鑽石禮服時，凱蒂佩芮便曾為該禮服製作過程貼文按讚，甚至留言盛讚「這可能是我有史以來最愛的禮服！」如今再度隔空互動，也讓外界對2位天后的惺惺相惜與未來可能性充滿想像。

點圖放大header
點圖放大body

