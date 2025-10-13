「釜山女神」李皓禎回來了 返韓1年回鍋富邦親揭內幕

「釜山女神」李皓禎睽違近一年回到台灣，也回歸富邦「Fubon Angels」。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「釜山女神」封號的李皓禎睽違近一年之後從韓國回到台灣，也回歸富邦「Fubon Angels」。消息一出球迷超嗨，更開心說：富邦三本柱合體了，完美回歸陣容。李皓禎也與台鋼獵鷹「最強外援」安芝儇發布YouTube影片，兩人不但開心玩SUP還談到去年離開台灣真正的原因。

安芝儇10日上傳影片至YouTube頻道，內容是他與李皓禎一起到花蓮東海岸體驗SUP水上活動，李皓禎在影片中說，自己在台灣期間，一直謹慎安排動向，因為怕太受外界關注，去哪裡都被拍到，所以行動特別低調。

李皓禎（左）與安芝儇同框玩SUP。（翻攝自YouTube）

除了在台灣要小心翼翼之外，李皓禎韓國的工作也滿檔，沒辦法做到兩地兼顧的她，只好選擇先把重心放在韓國。李皓禎提到當時的心境表示：「那時候真的很掙扎，但要持續活動就必須做出取捨」。回到韓國的李皓禎還是非常懷念台灣，也保持與富邦的隊有聯繫，看到昔日夥伴在球場上應援，她就會想到大家一起跳舞的畫面，感覺自己還是很懷念在台灣的時光。

李皓禎回歸富邦，球迷超嗨。（翻攝自IG）

李皓禎很坦白的說，以自己當時的狀況，如果要在韓國活動，就只能忍痛放棄台灣。當時她思考了一下決定先把重心放在韓國，雖然有很多啦啦隊成員都同時在台、韓兩地工作，不過她自己比較謹慎，考量到未來可行性。李皓禎特別感動的是，即時她人在韓國，台灣粉絲還是頻繁留言、傳訊息給她加油打氣。

重回台灣球場的李皓禎決定回恢富邦「Fubon Angels」也讓女孩們在新賽季氣勢大增，粉絲也超級開心最想念的女神終於回來了。

