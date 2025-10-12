于朦朧案扯受虐第一現場 北京5星酒店評價剩2星

于朦朧9月11日墜樓身亡，中國官方說法為「飲酒意外」。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧發生墜樓死亡事件，但由於網路傳言不斷，網友聲稱耳聞于朦朧被虐殺、于朦朧拒絕演藝圈潛規則，甚至還有人表示于朦朧讓中國高層不爽，才被「處理」。

于朦朧近日因墜樓事件引發網路熱議，10日流出于朦朧墜樓發生在北京寶格麗酒店，被質疑該酒店是于朦朧受虐第一現場；消息一出，引來大批網友怒洗版，最新消息顯示，北京寶格麗酒店Google評價已從5星級降至2星，負評仍在持續擴大中。

有網友整理時間軸，導演程青松當晚和演員在北京寶格麗酒店共進晚餐，該酒店長廊可通往北京啟皓藝術館，就是于朦朧生前辦展覽的地點，而他墜樓在北京陽光上東社區，3個地點距離相當近，引發更多揣測。

此外，中國網路目前除把「朦朧」兩字列為敏感詞，連帶「于」以及和同音字「魚」都成為禁詞，有不少販賣魚類、釣魚用品、釣魚主題的直播帳號莫名其妙被封鎖，並被處以禁言處分，讓民眾對於言論風控已經開始翻白眼說：「封，都封，釣魚封了、賣魚封了、火腿封了，世界就安靜了。」

