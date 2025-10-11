自由電子報
娛樂 最新消息

朱芷瑩嫁施名帥2年半 婚禮卡關進度0：一人殺青一人進組

《百花公主》李晏如（左起）、朱芷瑩、黃宇琳。（高雄電影節提供）《百花公主》李晏如（左起）、朱芷瑩、黃宇琳。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕2025高雄電影節於昨天（10日）正式開幕，今年「高雄拍」單元選映9部短片，朱芷瑩演出《百花公主》與京劇小天后黃宇琳成為好友，若是要舉行婚禮一定會寄喜帖給她們，不過她跟施名帥真的太忙了，剛好一個殺青、一個進組，從前年520登記結婚至今，婚禮籌備進度是0。

黃宇琳（左）、朱芷瑩因為《百花公主》成為好友。黃宇琳（左）、朱芷瑩因為《百花公主》成為好友。

《百花公主》由李晏如執導，集結黃宇琳、朱芷瑩與金士傑共同演出，以「傳統與現代價值的拉扯」為核心，透過一段父女與姊妹間的關係，折射出當代女性在文化與家庭中的掙扎與成長。李晏如表示，黃宇琳與朱芷瑩都是她當年當記者採訪時認識的演員，「我覺得她們非常適合這個故事，一個象徵傳統的力量，一個代表現代的叛逆。」片中以京劇為背景，並以衛武營為舞台場景，「女主角也必須在傳統與現代價值觀之間拉扯，這正是我想探討的問題，哪些傳統該被保留哪些可以放下？」

被譽為「京劇小天后」的黃宇琳，被李晏如讚是「國寶級演員」，電影在後製剪接時大家都被她的表演感動。而飾演妹妹的朱芷瑩則以全新面貌挑戰叛逆角色，「她的可塑性很高，能帶給角色不同詮釋。」兩人戲裡是性格迥異的姊妹，戲外卻迅速建立默契。黃宇琳說：「我早就看過芷瑩的舞台劇，我們彼此熟悉卻沒正式見過，一起拍戲時很快就有情感厚度。」朱芷瑩也透露，為了貼近角色，她特地去看黃宇琳的京劇演出，「馬上變成她的粉絲」。

《這不是我的牛》林澤凱（左起）、林治文、陳泰河。（高雄電影節提供）《這不是我的牛》林澤凱（左起）、林治文、陳泰河。（高雄電影節提供）

《這不是我的牛》入圍今年金馬獎最佳劇情短片，也被稱為是今年「高雄拍」預算花費最高的作品，導演林治文透露，因為拍攝過程可謂災難連連，當時接連遭遇了兩個颱風，「去年颱風來時，我們整整在飯店待了三天，颱風走了佈景又全毀，只能先回台北再回高雄補拍。」

他笑說雖然崩潰，但主演黃迪揚的一個擁抱讓他重拾力量。林治文坦言，對黃迪揚有「執念」，就是希望由他來演出，戲中黃迪揚飾演部隊長官，因下屬犯錯被連帶懲罰，跳了20多個「波比跳」，「我們拍了兩天，一個take又很長，他最後都沒力」。

片中演員陳泰河今年擔任金馬獎遞獎大使，笑說若得獎人不是自己，「我還是會乖乖上台遞獎！」他更為此開始健身，被拱練波比跳，他開玩笑說「會死」。

談到拍攝「牛」的過程，林治文分享：「牛不好控制，我們會放草引導牠沿著路線吃，但拍久牠吃飽就不受控制，只好在攝影機後面大喊，吸引注意趕快拍。」至於軍中戲份，演員林澤凱借自身當兵經驗入戲，身高高的他被選當「班頭」，笑說：「當班頭要做很多事，薪水又沒比較多。」他還表示自己對當兵生活始終好奇，「最喜歡唱《黃埔軍魂》，每次遇到男生都會聊『你在哪裡當兵？』」

《工》吳承筠（左）、黃映潔。（高雄電影節提供）《工》吳承筠（左）、黃映潔。（高雄電影節提供）

入圍了今年金馬獎最佳動畫短片《工》，由導演吳承筠、製片黃映潔製作，吳承筠坦言回到家鄉受到肯定「心情很複雜」，「比在國外入圍還緊張，因為這部作品算是非主流、也很瘋狂，不確定觀眾能理解到什麼程度，但我很好奇台灣觀眾會怎麼看。」

製片黃映潔分享，《工》的故事源於她自身的經歷與世代困境。「我從小用功求學、汲汲營營，30歲後突然開始懷疑：我到底在追求什麼？我的朋友也一樣，在職場進度中迷失方向。」因此這部作品成為對體制與自我追尋的反思。在美學上，導演以「實驗性」貫穿全片，結合手繪、木製停格動畫與顯微鏡影像創造多層次的視覺體驗。兩人耗時3年完成這部作品，最終也學會「放手」讓觀眾自由解讀，「有觀眾把它看成遠古文明的寓言，也有人從戰爭或難民角度切入，這些不同的詮釋，讓我們覺得創作的意義更豐富。」

《黑暗時期的虛構狂想》陳梓桓（左）、製片沈俞樺。（高雄電影節提供）《黑暗時期的虛構狂想》陳梓桓（左）、製片沈俞樺。（高雄電影節提供）

《黑暗時期的虛構狂想》導演陳梓桓與製片沈俞樺也來到雄影受訪，陳梓桓透露自己從香港來到台北居住，這是來台後首部作品，也是他從紀錄片跨足劇情片的嘗試。陳梓桓形容，這部片融合自己的真實記憶與虛構想像，同時擔任導演與演員，是新的挑戰。作品在高雄內惟拍攝，他也讚在台灣拍片感覺很好，這次拍攝地在高雄內惟，是很好的經驗。

電影以一位紀錄片導演在香港面對壓力與恐懼為題，真實與虛構交錯呈現內心的矛盾與不安。陳梓桓坦言：「恐懼究竟是真實存在，還是內心投射，是我想探索的核心。」談到未來計畫，他透露正構思新劇情片，盼參與金馬創投，被問有沒有想合作的台灣演員？一旁製片沈俞樺馬上說「許光漢」，陳梓桓也讚「挺喜歡的」，不過坦言目前創作的故事還是比較「自己」一點，沒想過找台灣演員。

