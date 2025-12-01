自由電子報
娛樂 最新消息

喜迎12月第一週「正能量」歸位！12星座12/1〜12/7「旺運3關」要記住

告別2025最後一波水逆，12月第一週「正能量」歸位，搭配「旺運3訣」，為布局2026運勢搶得先機。（達志影像）告別2025最後一波水逆，12月第一週「正能量」歸位，搭配「旺運3訣」，為布局2026運勢搶得先機。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雖然明天將迎來入冬後第一波又濕又冷的冷氣團，但就星象而言，12月第一週其實是「正能量重新啟航」的大好機會！星座專家「安德魯的賤聲房」表示，經過為期3週的資訊混亂、交通延誤與溝通不良之後，水星終於在天蠍座恢復順行，這意味著12星座本週在思維邏輯、計畫執行和日常交流上的能量開始回到正軌。

安德魯建議，過去被擱置或延宕的合約、決策、修復工作可以開始加速推進；其次，與人溝通時，資訊傳遞將變得更清晰、更少誤解，是時候將那些「卡住」的行動能量釋放出來，讓生活重新順暢起來了。

安德魯提醒，若想從今天就開始布局2026運勢，不妨掌握「旺運3關」，從各自星座的幸運色、幸運數字和開運小物著手，讓你的助運大計從一開始就朝「旺」字方向前進！

 

【12/1 金星進射手座】愛情／關係／價值觀開始加點探險味。

➤本週建議：我們的愛情觀、社交風格和價值取向將開始染上濃厚的「探險味」。你可能會對異國文化、哲學思想或高等教育產生興趣，並透過這些領域結識新朋友。在關係中，人們將更重視自由度、真誠與共同成長，而不再只是情緒上的糾結。也可能在這段時間，為了「遠大目標」而進行一筆投資或支出。

金星進射手，就是給了你一個樂觀主義的放大鏡，讓你看到生活和感情中那些廣闊、有趣、值得探索的地方！放下你的糾結和佔有慾，準備好好享受吧！

 

【12/4雙子座滿月】溝通、學習、說真話、釋放卡住的資訊通道。

➤本週建議：這是點亮所有溝通、學習、說真話相關議題的時刻。一個被隱藏很久的真相可能會浮現，一個關於知識或資訊的計畫將告一段落。更重要的是，它要求我們釋放那些卡在喉嚨裡、久未表達的觀點和情緒。是時候清理所有卡住的資訊通道，為心靈和思緒進行一次徹底的大掃除。

雙子座滿雖然過程可能有點刺激！但清理完畢後，你才能以更輕盈、更清晰的腦袋，好好迎接精彩的12月，為2026打開新篇章

 

…………………………

♈牡羊座

．工作：水星順行讓你工作進度，人際關係，總算不再卡關。需注意，滿月可能讓你在溝通上太直白，小心別刺傷同事／老闆。話講慢一點，直接幫你加10分。

．財運：錢會在「你被動收到／被提醒要還的錢」上出現。可能有人欠你或你忽然想到某個帳要結。

．感情：單身者在這波滿月後，就比較敢展開聊天了，控制欲的態度要放鬆點，不然對方會跟你「森七七」；已有對象的牡羊，金星進射手帶點野，可能會讓你有點太積極～但對方還在觀察你，要冷靜不要逼太緊。

．健康：容易因為溝通、想法太快腦子轉不停，導致失眠／偏頭痛。記得給自己安靜時光。

．幸運數字： 3、14、27

．幸運色：翠綠、亮銀、珊瑚紅

．開運小物：藍色透明水瓶→喝水＋提醒自己冷靜。

 

♉金牛座

．工作：金星在射手讓你對價值、報酬、資源有新想法。需注意，滿月可能提示你「我做這麼多為什麼還沒被看到？」容易在開會的時候變成一隻鬥牛，不要急，戲棚下站久了～就會輪到你。

．財運：錢會在你的技能，專業這塊。可能有人請你當顧問，而且你自己報價。

．感情：單身金牛，不妨放下「對方一定要這樣這樣」的條件，這週比較容易有人突然聊起「價值觀」，會遇到三觀蠻合的對象。有對象的金牛，你開始思考「我們為什麼在一起」這種大問題；溝通方式對的感情會急速升溫，溝通不好的會有冷戰發生，記得挑對時機。

．健康：狼吞虎嚥會讓你為脹氣到懷疑人生

．幸運數字： 6、19、31

．幸運色：奶油黃、咖啡棕、淺橄欖綠

．開運小物：小筆記本→把「我的價值／我的條件」寫下來，會讓你頭腦更清楚

 

♊雙子座

．工作：滿月就落在你星座，你說的話、提案、簡報這週容易被聽見。需注意，別只是自嗨在想法上，記得落地執行。只要你肯做出來，本週會有不錯的進帳。

．財運：錢可能來自「說話、寫作、教學、社群」這類。你想到的案子、突然聊起來的想法，都有可能轉成收入。

．感情：這週單身雙子「嘴甜＋腦袋動很快」，聊起來讓人想跟你一直聊下去，本週你的嘴是迷魂藥，尺度要拿捏好，否則爛桃花也會很多。有對象的雙子，深度話題模式開啟，你可能很 想聊「我們是不是該想得更遠」之類，但記得要給對方消化的時間和空間，對方不見得聽得懂你想幹嘛，只會覺得你卡到陰。

．健康：一邊思考一邊拿手機，肩膀頸子背部，記得放鬆。本週你很像硬邦邦老人家。

．幸運數字： 8、22、35

．幸運色：亮藍、螢光綠、純白

．開運小物：復古打字機鍵盤貼紙／記事貼 →把你的點子「先打出來」，別藏在腦袋。

 

♋巨蟹座

．工作：你開始有機會從團隊支持中大放異彩。需注意，金星在射手會讓你想要單飛，聽我的，團隊是你的翅膀，有團隊的力量你才有辦法飛。

．財運：錢會在「你家／居家環境／副業」出現。可能家裡某樣東西整理出來賣，或者好好整理家裡，本週家裡乾淨會帶給你賺到錢的好磁場。

．感情： 單身巨蟹，要好好把握本週被邀約或在社群曝光的機會，大膽一點會認識到不錯的對象。有對象的巨蟹，建議多出門走走，在家大眼瞪小眼，只會讓你想找對方麻煩。

．健康：說不出的悶，建議去海邊／水邊散步或泡泡腳。

．幸運數字： 4、17、29

．幸運色：海軍藍、月光銀、奶茶色

．開運小物：香氛噴霧（檸檬草或薄荷）→ 清理情緒＋讓你少點糾結。

 

♌獅子座

．工作：你開始有機會展示「創意＋領導」的面向。需注意，滿月會讓你想太多「我的舞台到底在哪裡」而焦躁，本週舞台絕對會有不要站錯場，明明你是要站到演唱會的，結果站到購物台，冷靜點！

．財運：錢可能在「演出／展覽／你被邀請演講／你被看見那一刻」出現。準備好亮相。花點錢整理形象很重要。

．感情：單身獅子本週魅力值上升，但要小心阿貓阿狗會比較多，你以為的一見鍾情，有可能都是冤親債主來討債的。有對象的獅子，本週可能想被稱讚、想被看到，但另一半可能要的是你在背後的穩定支撐；本週宜放下你的大男人／大女人，你的感情才會開成花而不是仙人掌。

．健康：爆肝週，不要拚酒，不要熬夜。不聽話你就等著身體跟你抗議。

．幸運數字： 5、18、33

．幸運色：金色、烈焰紅、象牙白

．開運小物：閃亮胸針或胸花→讓你在團體中被看見、也會在細節中展露你的品味。

 

♍處女座

．工作：你這週的組織力跟細節力會被重視，需注意的是，金星在射手可能讓你想得太遠，反而忽略當下步驟。還沒走好不要急著飛。

．財運：錢可能從「報表／整理／系統化」這塊出現。那個拖延很久的案子終於看到希望了。

．感情：單身處女注意了，有人被你照顧得幸幸福福，但別變成工具人要讓自己也被照顧，記住，感情不是單行道；有對象的處女，你這週比較會想「我這樣做對不對」、「我們還愛得開心嗎？」之類的問題，別鑽牛角尖，給自己找麻煩。

．健康：腸胃＋免疫要顧。太追求完美容易壓力爆棚。

．幸運數字： 2、12、26

．幸運色：灰藍、淡粉、青蘋果綠

．開運小物：精緻型筆記本→把你想的「做」清單列出，別讓想法亂成一團。

 

♎天秤座

．工作：你這週在「關係調節／溝通橋樑」中很有價值。需注意，滿月可能讓你想兩邊討好，卻忘記自己要什麼。不要當牆頭草，否則你會裡外都不是人。

．財運：錢可能從「合作／合夥／社群互動」中來，但條件要談清楚別被吃虧。

不要什麼都好、都沒關係。

．感情：單身天秤要注意，別被表面聊得轟轟烈烈給迷惑，對方只是喜歡你聊天，自己不要腦補太多就告白。有對象的天秤，本週比較期望「我們一起」而不是「我一個人辛苦」，建議你要把想法說出口，否則對方永遠不會懂。

．健康：注意腰部以下的部位，姿勢不良引發的筋骨痠痛

．幸運數字： 9、21、34

．幸運色：玫瑰金、薄荷綠、象牙白

．開運小物：好看耳環或設計感強的飾品→會增加別人對你的辨識度

 

♏天蠍座

．工作：這週你有機會「深挖」主導某件事情，需注意，你可能想掌控太多，讓人壓力山大。本週一定要學會柔軟，否則你的人際關係會成為事業的絆腳石。

．財運：錢可能從「隱藏／共享資源」或「你放下控制、讓別人幫忙」出現。本週走人際財，合作越好越容易賺到錢。

．感情：單身天蠍，本週比較神祕＋有魅力，但別藏太深，曖昧對象可能會因為搞不懂你而離開。有對象的天蠍，本週嚴肅的像教官，還是會情緒勒索那種，本週你需要的是表現多一點溫柔，你一直講校規，對方是會休學的哦。

．健康：下腹／泌尿系統要顧，不要憋尿，不要憋尿很重要。

．幸運數字：7、16、30

．幸運色：深紫、墨綠、暮灰

．開運小物：小黑筆／深色墨水筆→煩躁的時候用寫字來讓自己冷靜

 

♐射手座

．工作：金星進你星座，你會被看見、被加分。需注意，滿月可能讓你浮躁，有些人會想換跑道但目前不是時候，在多準備一些工作上的技能，機會會降臨的。

．財運：錢會從「你展現真實／你敢冒險」這塊來。偶爾試試新方法，會讓你有出乎意料的驚喜。

．感情：單身射手的你，這週魅力爆棚但記得，要穩重，要表現有誠意一點，否則大家只看遠觀，不敢靠近；有對象的射手，本週請享受當下，你想得有點太遠了，會讓對方覺得壓力很大，婚都還沒結，已經想到小孩要讀哪間小學，真的有點太誇張囉。

．健康：大腿／髖關節容易出狀況，本週能坐請不要站。越廢你會越健康。

．幸運數字：1、13、28

．幸運色：亮橙、晨金、天空藍

．開運小物：旅行背包／小型地圖圖案胸章→提醒你：愛／工作／人生都可以探險，但地圖要有。

 

♑魔羯座

．工作：你終於可以慢慢從壓力中回神，水星順行讓你「卡關的進度」恢復。需注意：金星在射手可能讓你想脫離職場束縛，天馬行空冒險心油然而生，不要衝動！

．財運：錢可能從「長期投資／存款理財」那塊或「你忽略很久的帳」出現。整理帳戶＝賺錢。

．感情：單身魔羯這週可能被「穩定卻也有趣」的人吸引；別只看對方條件，要看對方能不能當你下班後的避風港。有對象的魔羯，會想著「我們未來的基礎」這塊，開始聊房子／退休夢…但請記得，享受當下也很重要，要好好經營感情，否則陪你養老的就不會是你旁邊那位。

．健康：感冒，咳嗽，支氣管要顧，不要逞強，不要嫌衣服厚重麻煩

．幸運數字：10、24、37

．幸運色：石墨黑、奶油白、森林綠

．開運小物：粉色系的衣服或配件，會讓人更想接近你。

 

♒水瓶座

．工作：你這週「團隊合作＋群體能量」有加分。需注意：滿月可能讓你問「我跟這群人有沒有共鳴」這種問題，別就此退出。沒有共鳴就自己創造共鳴，這對你不是難事。

．財運：錢可能從「網路／社群／創意發揮」來。你只要被看見＝被付費。

．感情：單身水瓶本週處於容易從「朋友轉戀人」那條路線上，但要先搞懂，對方是喜歡你朋友圈的你，還是真正的你；本週要特別注意太主動想要接近你的人，他可能只是想要你的資源。有對象的水瓶，本週可能會拉另一半進你的「圈子／想像」裡，討論未來、創業、共同目標，記住別太嚴肅，對方可能只是想好好吃頓飯，看場電影啦！

．健康：肩膀／上背要顧，不要長時間維持一個姿勢不變，會讓你到中醫診所報到。

．幸運數字：11、20、32

．幸運色：電光藍、銀灰、雪白

．開運小物：耳機或藍牙揚聲器 → 給自己一小段ME TIME放空會讓你心情美麗

 

♓雙魚座

．工作：你這週「內在洞察」變強，水星順行帶你從迷霧裡走出來。需注意：金星在射手會讓你想「我是不是應該去旅／創意／不同領域」可以小試身手，但不要全部梭哈，會很慘。

．財運：錢可能從「創意、靈性／隱藏技能」來，而不是傳統的薪水。用幫助別人為出發點，會賺到錢跟口碑。

．感情：單身雙魚本週有可能在靈魂或深度話題上被人吸引；請相信直覺，跟著感覺走，你的夢幻情人要出現了。有對象的雙魚，不要只顧自己的感受，覺得對方對你不夠好，他已經累得跟狗一樣你還感受不到嗎？太超過感情出現危機喔。

．健康：情緒波動大，會讓你半夜羊數不完。多泡澡，白天多運動會讓你舒服一點。

．幸運數字：17、25、38

．幸運色：海藍、薰衣紫、珍珠白

．開運小物：水晶／月光石吊墜→保持你那份直覺＆柔軟，不要硬梆梆。

☆民俗說法僅供參考☆

