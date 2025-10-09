自由電子報
娛樂 最新消息

《鏈鋸人》藤本樹出手了！早期神作《17-26》搬上大銀幕

〔記者鍾志均／綜合報導〕《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》原著作者藤本樹在17至26歲創作的短篇漫畫集《藤本樹17-26》，終於在全球漫迷的殷切期盼下，以動畫電影形式躍上大銀幕！

《藤本樹17-26》「在庭院裡曾經有兩隻雞」。（采昌提供）《藤本樹17-26》「在庭院裡曾經有兩隻雞」。（采昌提供）

作品將分成「PART 1」與「PART 2」兩部登台，光是「PART 1」便集結四部風格迥異、類型多元的短篇：《在庭院裡曾經有兩隻雞》、《佐佐木同學阻止了子彈》、《戀愛是盲目的》、《刺客》。這些作品將藤本樹早期原作中充滿衝動與原創力的敘事語言，透過動畫形式重新演繹，為觀眾帶來一場狂氣與純粹交織的視覺衝擊與感官體驗。

其中，《在庭院裡曾經有兩隻雞》與《刺客》更雙雙入選本屆「富川國際動畫影展」國際短片競賽單元，將與來自全球各地的精采動畫同場角逐，向世界影壇展現日本動畫創作的深厚實力與獨特魅力。

《藤本樹17-26》「刺客」。（采昌提供）《藤本樹17-26》「刺客」。（采昌提供）

《藤本樹17-26》分為「PART 1」與「PART 2」兩部同步在台上映，其中《在庭院裡曾經有兩隻雞》由《後空翻少年！！》導演長屋誠志郎執導，融合科幻與校園日常題材，描繪地球遭宇宙人征服後，一名外星學生陽平與兩隻神祕的雞之間所展開的奇異關係。

作品以荒謬卻真摯的筆觸，展現藤本樹天馬行空的奇想與日常，搭配石塚玲依創作的配樂，以及製作公司「ZEXCS」的細膩製作，為全片注入節奏與深度；聲優陣容也堪稱豪華，集結小野賢章、浦和希、齊藤貴美子與岩田光央等實力派聲優攜手獻聲，共築一則看似荒誕、實則寓意深遠的未來寓言。

值得一提的是，《藤本樹17-26》不僅在日本引發轟動，更成功邁向國際，版權已經售出至台灣、香港、澳門與南韓等地，並相繼入選美國「Global Stage Hollywood 2025」與泰國「DEX Films Fest 2025」等國際影展。

《藤本樹17-26》將與日本同步在10月17日至10月30日進行為期兩週的戲院限定上映。

