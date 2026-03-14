靠他賺到一台BMW！63歲巫啟賢驚見袁惟仁淚崩原因曝光

巫啟賢今晚在北流舉辦演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕巫啟賢今晚在北流舉辦「紅塵來去夢太傻2.0」演唱會，不忘緬懷已故好友袁惟仁，場面催淚。袁惟仁不幸在2月2日病逝，享年57歲，家屬已在台北市立第二殯儀館博愛館舉辦告別式，當天巫啟賢也到場致哀。

今晚演唱會播放當年袁惟仁錄給他的影片。（記者王文麟攝）

今晚演唱會播放當年袁惟仁錄給他的影片，袁惟仁在影片中談到：「我幫他寫了《愛情傀儡》，因為啟賢這首《愛情傀儡》讓我賺到一台寶馬（BMW），愛你喔啟賢。」隨後巫啟賢站上舞台，唱歌前想到好友忍不住轉身拭淚。

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巫啟賢想到袁惟仁忍不住淚灑舞台。（記者王文麟攝）

巫啟賢感性表示，袁惟仁一直是他音樂路上非常重要的朋友，「小胖很疼愛我，喜歡跟我耍賴，他天生愛自由，我們這群朋友都很愛他很寵他，甚至把他給寵壞了，前幾天我們一起把他送走，相信現在的他才享有真正的輕鬆自由。」哽咽表示：「小胖也許你有點累了，你寫給我的歌，我會繼續唱！」接著獻唱袁惟仁為他寫的歌曲《愛情傀儡》。

巫啟賢舉辦「紅塵來去夢太傻2.0」演唱會。（記者王文麟攝）

63歲的巫啟賢相隔10多年回到台北開唱，他在台上笑說：「還可以再唱幾年，所以你們每次來都要當作最後一場，在演藝圈這麼多年，開始時我只想當個純粹的歌手，演藝圈到處都是機會，加上我又『才華洋溢』，在香港拿過金像獎最佳新人 ，我很努力拍電影，還寫了主題曲，今天晚上唱給你們聽。」

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