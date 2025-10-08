廣播金鐘60超強卡司！小禎、李佩甄閨蜜登台 《萌學園》雙帥驚喜合體

〔記者傅茗渝／台北報導〕由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視承製的「第60屆廣播金鐘獎」於10/11（六）晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，典禮由 ICRT 資深主持人Joseph Lin林哲修與吳怡霈共同主持。表演節目規劃三大段落，包括兩位典禮主持人與嘻哈歌手韓森合作的「穿越60年的聲音旅行」、金曲團體「尋人啟事」演唱跨世代熱門點播金曲，以及旺福樂團與「出發吧!鱻魚練習生」兩位小朋友、14位電臺DJ共演的「轉動，未來」，並且將頒發特別貢獻獎予資深廣播人廖江化（廖江華）及倪蓓蓓。

阿本將與劉書宏攜手頒發兒少節目獎項，《萌學園》CP回歸掀青春回憶殺。（三立提供）

劉書宏將與阿本攜手頒發兒少節目獎項，《萌學園》CP回歸掀青春回憶殺。（三立提供）

今年的頒獎人陣容同樣突破以往框架，展現出更多元化的驚喜與亮點。久未露面的李文媛，是不少人心目中的「廣播夢中情人」，本屆典禮她將頒發「企劃編撰獎」、「教育文化節目獎」及「教育文化節目主持人獎」，以她獨特的聲音魅力見證廣播傳承。「兒童節目獎」與「少年節目獎」則別具巧思，邀請《萌學園》系列的阿本與劉書宏登上廣播金鐘舞臺頒獎。《萌學園》系列風靡全台，至今仍是難以磨滅的青春回憶。近來《萌學園》也在社群掀起話題熱潮，兩位主演此番同臺亮相，勢必勾起觀眾滿滿的回憶殺，也讓典禮現場更添世代共鳴。

「社區節目獎」、「社區節目主持人獎」及「單元節目獎」特別邀請到深耕廣播多年的經典兄弟檔秦夢群、秦夢眾兄弟檔擔任頒獎人。此外，演藝圈活躍的綜藝閨蜜組李佩甄與胡盈禎（小禎）也將聯手頒發廣告類與品牌行銷創新等獎項。兩人跨足主持、戲劇、廣播多個領域，默契十足，近年更攜手經營 Podcast 節目《禎甄要chat內》，以輕鬆逗趣的聊天風格，深受年輕族群喜愛。

各具魅力的謝哲青與邵大倫，不只是入圍者，更是社會關懷節目相關獎項的頒獎人。謝哲青今年再度入圍「生活風格節目主持人獎」，展現持續不墜的影響力；而以親切活潑、陪伴聽眾為特色的邵大倫，今年則同時角逐「流行音樂節目主持人獎」與「流行音樂節目獎」。另一方面，典禮也邀請到資深實力派演員、同時是配音界泰斗的杜滿生，以及屢屢獲得金鐘獎肯定的實力派演員王琄攜手頒獎。他們將共同頒發「音效獎」、「廣播劇獎」、「藝術文化節目獎」與「藝術文化節目主持人獎」。杜滿生是當年擔任《楚留香》主角香帥的配音員，聲音紅遍大街小巷，更是《包青天》中為人熟知的龐太師，近年除了專注於配音工作，他更將心力投入舞臺劇演出與藝文活動推廣，象徵廣播與戲劇藝術跨界交融的傳承；而王琄則以精湛的演技與對廣播文化的熱愛，成為獎項背後最具分量的見證者。這對跨界組合的同台，無疑是典禮一大亮點。

鄭宜農將與知名廣播人王介安搭檔登台頒獎。（三立提供）

唐綺陽再登金鐘舞台，擔任Podcast獎項頒獎人，星座國師魅力無限。（三立提供）

大家最熟悉的唐綺陽，是首屆Podcast獎「生活風格節目獎」得主，今年她將再度登上金鐘舞臺擔任播客（Podcast）獎4個獎項頒獎人。此外，知名廣播人王介安曾5度入圍廣播金鐘獎，並榮獲「最佳流行音樂節目主持人獎」，是業界具指標性的專業聲音，他將搭檔音樂創作才女鄭宜農頒發生活風格與類型音樂獎項，兩人跨界組合，將為典禮注入專業與文藝兼具的火花。

許哲珮與「西洋音樂教父」余光共同頒發流行音樂相關獎項，跨界碰撞火花。（三立提供）

在每年最受矚目的「流行音樂節目主持人獎」及「流行音樂節目獎」頒獎橋段，特別邀請到有「西洋音樂教父」美譽的資深廣播人余光與獨立音樂人許哲珮聯手揭曉。余光自1970年代起，便以電視與廣播節目引介西洋流行音樂，是許多臺灣聽眾的音樂啟蒙老師，為西洋音樂的推廣與普及樹立重要的里程碑。他曾在第18屆廣播金鐘獎奪下主持人獎，更於第48屆廣播金鐘獎獲頒特別貢獻獎，可謂是廣播界的經典人物。

「第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月11日（六）晚間7時在臺北流行音樂中心舉行，同步於三立都會台、三立MOD綜合台直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收看，亦可透過金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。

