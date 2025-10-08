自由電子報
娛樂 最新消息

幼兒園驚爆虐童！網紅Ted控3歲女遭「膠帶貼嘴、打臉」：老師死不承認

房地產網紅Ted今（8日）拍片控訴自己的女兒遭幼兒園老師霸凌、虐待。（圖擷取自35線上賞屋YT）房地產網紅Ted今（8日）拍片控訴自己的女兒遭幼兒園老師霸凌、虐待。（圖擷取自35線上賞屋YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕房地產網紅Ted今（8日）凌晨突在社群平台聲淚俱下，拍片控訴自己不到3歲的女兒遭幼兒園老師霸凌、虐待。影片曝光後，Jomen、百靈果、KID、李玉璽和蕾菈等人也紛紛留言或轉發，掀起熱議。

Ted在影片中哽咽表示：「這支影片是我本人這輩子最不想拍攝的影片，我老婆已經連續4個晚上沒有睡覺了。我們的小孩在學校，被老師拿封箱膠帶貼嘴巴、打臉，還被關在小黑屋裡面。我已經擁有一槍斃命的證據，也帶著幾乎全班家長到學校要求翻錄影帶，但校方不願意配合。」

他進一步指出，學校監視器存在許多死角，代表「D主任」雖承認老師曾手持膠帶威脅孩子「再哭就貼嘴巴」，卻否認實際動作。Ted痛批：「拿膠帶恐嚇一個不到3歲的小孩，真的很誇張。校方現在避重就輕、不願提供監視畫面，以為死不承認就能不了了之，但許多家長都有相同經驗。」

房地產網紅Ted今（8日）拍片控訴自己的女兒遭幼兒園老師霸凌、虐待。（圖擷取自35線上賞屋YT）

影片中，Ted也公開了其他家長的錄音檔與對話紀錄，揭露更多疑似不當管教行為，並指孩子就讀於「林口雙語幼稚園」，學費高昂卻爆出此類事件，令他難以置信。

Ted語氣沉痛表示：「我們看了5、6間學校才選擇這間，沒想到仍不幸遇到。我手上有完整證據與家長聯合說明書，希望透過媒體力量揭發無良教師與學校，避免更多無辜兒童受害。」他也透露，孩子已經必須接受幼兒心理治療。

貼文曝光後，許多名人也相繼聲援。Jomen留言：「Ted的女兒我見過，是那種看著人會一直笑的天使寶寶，遭到這種待遇真的非常生氣！」李玉璽轉發寫下：「虐童真的爛人。」蕾菈則說：「孩子被這樣對待，真的太令人生氣和心疼了。」

點圖放大body

