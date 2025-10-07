蘇晏霈撞見渣尪偷情表妹 「火車便當」煽情體姿全網放送

吳政澔（左）在《好運來》與程雅晨（右）上演「火車便當」體姿。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《好運來》撞見渣尪吳政澔與表妹程雅晨親熱，還上演「火車便當」煽情體姿，畫面還以直播放送，讓眾人怒火全開，渣男與小三狂被掌巴掌、潑紅酒，讓人看了大快人心。

蘇晏霈（左）在《好運來》撞見老公與表妹偷情。（民視提供）

蘇晏霈表示，這場戲拍得讓她「身心俱疲」，直喊：「真的很不舒服，心痛到說不出話。」由於拍攝鏡頭，情緒多次中斷，幸好有侯怡君、錦雯兩位前輩在旁給她滿滿支持，甚至握著她的手安撫情緒，「那份力量讓我瞬間又能落淚」，她連拍多日重頭戲，哭到眼睛又紅又腫，她甚至在拍外景，不慎倒車撞到樹，車子的維修費直逼六位數，但仍樂觀笑說：「花錢消災，希望收視率再創高峰！」

請繼續往下閱讀...

蘇晏霈（左）在《好運來》撞見老公與表妹偷情。（民視提供）

吳政澔這回成了全場「出氣包」，他笑說：「那場戲幾乎是被全劇組圍毆，每個人進來都要揍我，全身肌肉都繃緊，隔天超痠痛！」他透露飾演媽媽的錦雯太入戲，「她打到手都痛、肌肉還拉傷」，侯怡君潑紅酒在他臉上，更讓他自嘲：「像被補湯洗臉一樣！」他打趣說：「演反派果然下場不太好，被打到最後還在想，下個換誰揍我？」

吳政澔在《好運來》偷情老婆的表妹被抓包，遭眾人圍毆、潑紅酒，笑稱像被「補湯洗臉」。（民視提供）

首次挑戰小三角色的程雅晨，壓力爆棚到瘦了一圈，她坦言：「看到劇本就開始焦慮，拍的前幾天幾乎吃不下飯。」為呈現角色的慌亂與愧疚，她幾乎夜夜失眠，「導演還提醒我不要太瘦，怕觀眾看了會更想揍我」。

吳政澔在《好運來》偷情被抓包，遭紅酒洗臉，自嘲是大補湯。（民視提供）

程雅晨回憶印象最深的是與錦雯的對戲，「她在戲裡真的打了我四個巴掌，當下我完全沒預料會這麼有感受，因為錦雯姐私底下常教我表演的小撇步，還送我耳環和飾品，說我是她乾女兒」，因此當錦雯演出「心痛打人」時，她也瞬間感受到那份真情，「我真的很心疼她，也心疼自己，兩人哭得一塌糊塗」。

程雅晨在《好運來》當小三被紅酒洗臉。（民視提供）

至於與吳政澔的「親密戲」，程雅晨也大方分享：「那場我們其實討論了很久，想找到既安全又真實的方式。我還開玩笑說，這應該是我和他最後一場親密戲，要拍就要拍好！」她笑說：「他讓我覺得很安心，所以我們討論出一個既不會穿幫、安全褲也不曝光，但看起來更火辣的走位。」她笑著補充：「能有這樣的搭檔，真的讓我第一次演親密戲比較不怕！」

程雅晨（左起）、吳政澔、錦雯、蘇晏霈、倪齊民拍攝《好運來》面對重頭戲，各自醞釀情緒。（民視提供）

程雅晨（左）、吳政澔在《好運來》飾演「外遇CP」，兩人默契十足。（民視提供）

程雅晨（左）在《好運來》偷吃表姊蘇晏霈的老公。（民視提供）

導演大讚三人情緒濃烈、演技真摯，現場氣氛一度緊繃，「收工後大家互相擁抱，謝謝彼此願意為角色燃燒」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法