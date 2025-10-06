自由電子報
娛樂 日韓

玄彬被點名出動！孫藝真催票《徵人啟弒》甜爆全網

孫藝真為電影《徵人啟弒》賣力宣傳。（翻攝自IG）孫藝真為電影《徵人啟弒》賣力宣傳。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真參演朴贊郁導演新片《徵人啟弒》將於9日在台上映，她連日來瘋狂宣傳電影，昨更在IG催票，寫道「一定要看《徵人啟弒》的理由，請留言」，她透露中秋連假會和老公玄彬「二刷」電影，讓不少觀眾期待能和男女神於電影院巧遇。

孫藝真的貼文引來許多粉絲留言，當中有網友問到「有沒有問過玄彬看完的心得呢？」孫藝真回說，「我很想再看一次，會再帶玄彬一起去」，另有一名粉絲表示「從去年開始因為生育和育兒，很久沒去電影院了。 但是這次一定要去支持」，開心和孫藝真有了「共同點」，孫也暖心回覆祝福，表示「（育兒）剛開始很累，但很快就過了，加油」。

《徵人啟弒》講述男主角李炳憲面臨中年失業，為守護妻子孫藝真和兩個孩子，以及辛苦購置的房子，為了實現「再就業」展現的瘋狂黑色喜劇；電影日前在台試片，佳評如潮。

孫藝真回應網友，要帶玄彬二刷電影。（翻攝自IG）孫藝真回應網友，要帶玄彬二刷電影。（翻攝自IG）

