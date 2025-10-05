自由電子報
娛樂 最新消息

甘比亞人也來了！黑龍、嘉明率隊花蓮救災 台灣人感動：友誼不減

〔娛樂頻道／綜合報導〕來自甘比亞的網紅「黑龍」、「嘉明」昨天（4日）率領30位甘比亞的弟兄們，一起前往花蓮光復鄉救災，嘉明褲子甚至破洞，足見他們有多賣力。我國曾與甘比亞有邦交關係，之後卻遭片面斷交，有網友表示「台甘難然斷交一陣子了，但我們百姓的台甘友情不減」，黑龍也給予愛心回覆。

甘比亞網紅黑龍現身花蓮救災。（翻攝自IG）甘比亞網紅黑龍現身花蓮救災。（翻攝自IG）

花蓮光復鄉發生嚴重災害，包括越南、印尼、韓國、日本等國家的好朋友們都一起到災區成為「鏟子超人」，幫助災民恢復及重建家園。昨天一群皮膚黝黑的甘比亞好朋友也現身光復鄉，原來是網紅「黑龍」、「嘉明」等人率領的志工團，這群人在台灣念書，並直接留下來就業，兩人最近也出現在現在最夯的節目《中文怪物》中。

嘉明現身花蓮光復救災，褲子都破洞了。（翻攝自IG）嘉明現身花蓮光復救災，褲子都破洞了。（翻攝自IG）

在台甘比亞人組團到花蓮光復鄉救災，受到熱烈歡迎。（翻攝自IG）在台甘比亞人組團到花蓮光復鄉救災，受到熱烈歡迎。（翻攝自IG）

黑龍事後在IG發文：「光復發生的水災真的很辛苦，這幾天看網路和新聞就了解台灣人的人情味。今天跟兄弟到現場更了解這個人情味。每個人都在幫忙，不同市，不同國家都在。大家都很累但還是很開心一起幫忙⋯⋯Respect。光復還需要幫忙，大家有空去。光復人很有韌性⋯⋯光復加油。」嘉明則是曬出褲子破掉的照片，並表示：「自己出一點力氣，哪怕只是一點點我都很願意，希望光復一切越來越好。」貼文一出，讓台灣人都感動不已。

