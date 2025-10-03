胡瓜將收一節目？與民視合約到明年 《綜藝大集合》去向受矚目

胡瓜日前出席華視新節目，有感而發提到現在電視圈大環境不好。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜日前出席華視新節目餐敘，有感而發提到現在電視圈大環境不好，更透露有動念想收掉節目、專心做YouTube《下面一位》。而事實上，他與民視合約到明年，是否會影響到他繼續主持《綜藝大集合》意願也受到關注，對此，民視稍早也做出回應。

胡瓜近年在YT上交出亮眼成績單，還有實境外景節目等，不過他昨向媒體透露曾想要收掉節目，這也讓人聯想到明年合約將到期的《大集合》，不過胡瓜主持該節目已有24年，如果真的要走向熄燈那天，勢必會讓許多觀眾不捨。

據悉目前雙方合約還在談，民視則回應，過去民視是直接與主持人簽約，合約中有年限與時數保障，但因疫情期間節目一度停錄，導致雙方認知出現落差。

經律師建議，目前台灣電視台已不再與主持人直接簽約，因此未來將改由大藝公司與電視台簽約。由於廣告市場環境不理想，原有價碼希望能有所調整，雙方目前正積極協商。

