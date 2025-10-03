自由電子報
娛樂 最新消息

祈錦鈅帶動傅崐萁鏟土救災慘遭酸 他揭女神真面目私訊內容曝光

祈錦鈅親力親為投入救災工作。（翻攝臉書）祈錦鈅親力親為投入救災工作。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民女神祈錦鈅日前投入風災重建工作，駕車前往花蓮光復鄉協助清理，卻遭部分網友酸言攻擊。對此，網紅鬼才阿水今天發聲，公開力挺祈錦鈅，強調她並非為了擺拍或作秀，而是真心投入公益，「祈錦鈅不是擺拍，她私下就很願意去做公益。」

網紅鬼才阿水發聲力挺祈錦鈅。（翻攝臉書）網紅鬼才阿水發聲力挺祈錦鈅。（翻攝臉書）

鬼才阿水表示：「去年四月，我突然收到祈錦鈅的私人訊息，她主動問我有哪些公益活動可以協助？」、「後來才知道，她在工作與家庭的空檔間，一直希望能為社會盡一份心力，所以才會經常出現在公益活動中，而這習慣她已經持續好幾年，至今沒有中斷。」

鬼才阿水指出，參與公益並不輕鬆，不僅需要投入時間心力，有時甚至還要自掏腰包，只為了能透過影響力幫助更多人。

對於祈錦鈅化身「鏟子超人」投入救災，鬼才阿水直言：「我一點也不意外，反而真心佩服。每個人都有自己愛這片土地的方式，她選擇最辛苦的一條路，親自到現場清除淤泥。這是台灣最溫暖、最美的風景。」

鬼才阿水也強調，「鏟子超人」行動的起點，本就是靠著有影響力的人率先投入現場，才逐漸帶動更多人加入，「那些批評參與者是沽名釣譽、追求曝光，甚至謀取利益的說法，根本毫無根據。」其中祈錦鈅和一群朋友不僅親自揮汗參與，還帶動花蓮立委傅崐萁前往現場親自鏟土，「要是單純作秀，怎麼可能在那麼辛苦的地方待上這麼長的時間？」

另外，針對網友攻擊祈錦鈅的外貌和身材，鬼才阿水更感到不解，「她身處演藝圈，不管是先天條件，還是後天花時間心力保養、上健身房維持狀態，都相當不容易。怎麼會因為她保持好演藝工作的需求，反而成了被攻擊的理由？這樣誰還願意挺身救災？」

點圖放大header
點圖放大body

