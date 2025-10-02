才女白安單身兩年突和男星親密牽手 身分曝光...剛入圍金馬獎最佳新人

創作才女歌手白安推出新專輯《星期八》。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作才女歌手白安推出新專輯《星期八》，今（2日）舉行記者會，曾擔任她新歌《路邊野餐》MV男主角的牧森也現身，牧森昨天剛以《進行曲》入圍金馬獎最佳新人，因此今天白安在許願板上許下心願時，特別把其中一個願望給了牧森，希望牧森能拿下金馬獎。

白安（右）和牧森在MV中有不少親密互動，她大讚牧森很帥。（記者潘少棠攝）

白安和牧森在MV中有不少親密互動，今天也被主持人百白拱兩人親密一點，因此白安和牧森也靦腆牽手、互視，單身一兩年的白安被問到牧森是不是她的菜？她笑說OK，另外也誇讚：「牧森很帥！」百白也幫忙宣告喜訊，白安的《路邊野餐》MV上線5天點擊已破百萬了。白安和牧森也聊到，拍MV現場有吹氣球，兩人都吸了氣球的氣體讓聲音變得很卡通，現場玩得很開心。昨天白安看到牧森入圍金馬獎最佳新人，第一時間就有恭喜他。

牧森（左）擔任白安新歌《路邊野餐》MV男主角。（記者潘少棠攝）

被問到挑男友的條件，白安說：「要善良、喜歡動物、脾氣好，帥排在這些之後，帥也OK。」以前她欣賞有才華的男生，但她笑說：「長大發現才華能怎樣？只要兩人磁場合，不用太努力也可以。」

11月1日白安將在台中Legacy舉行演唱會。（記者潘少棠攝）

11月1日白安將在台中Legacy舉行演唱會，她直言需要情勒歌迷、朋友幫忙支持，她也感謝歌迷：「你們還願意聽我唱歌，我充滿感激，歌迷很像朋友，我們一起長大。」

