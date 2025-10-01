自由電子報
娛樂 最新消息

金馬62》黃鐙輝入圍男配角！廝殺曾敬驊、黃秋生

黃鐙輝《左撇子女孩》。（金馬執委會提供）黃鐙輝《左撇子女孩》。（金馬執委會提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎今天（1日）公開入圍名單，最佳男配角包括金士傑《深度安靜》、黃鐙輝《左撇子女孩》、曾敬驊《我家的事》、姚淳耀《我家的事》及黃秋生《今天應該很高興》。

最佳男配角名單。（記者潘少棠攝）最佳男配角名單。（記者潘少棠攝）

曾敬驊《我家的事》。（金馬執委會提供）曾敬驊《我家的事》。（金馬執委會提供）

黃秋生《今天應該很高興》。（金馬執委會提供）黃秋生《今天應該很高興》。（金馬執委會提供）

第62屆金馬獎入圍名單將於10月1日公布，頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞 。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

金士傑《深度安靜》。（金馬執委會提供）金士傑《深度安靜》。（金馬執委會提供）

姚淳耀《我家的事》。（金馬執委會提供）姚淳耀《我家的事》。（金馬執委會提供）

