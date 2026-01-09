自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平靈堂遺照曝！「打歌服、吹哨海報」致敬 家屬公布追思會、弔唁細節

曹西平靈堂已設置完畢。（冬瓜行旅提供）曹西平靈堂已設置完畢。（冬瓜行旅提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平去年底於家中驟逝，享壽66歲。今（9）日，治喪小組發布正式聲明，公開靈堂與告別式的相關安排，準備陪四哥走完人生最後一段精彩旅程。

牆上還有代表他的經典海報。（冬瓜行旅提供）牆上還有代表他的經典海報。（冬瓜行旅提供）

曹西平告別式主題訂為永不變質的存在：狂熱。（冬瓜行旅提供）曹西平告別式主題訂為永不變質的存在：狂熱。（冬瓜行旅提供）

曹西平的打歌服也放在靈堂上。（冬瓜行旅提供）曹西平的打歌服也放在靈堂上。（冬瓜行旅提供）

目前曹西平的靈堂現已設立完成。整體設計以他歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，治喪小組表示：「回望他在舞台上所展現的熱情與生命力，為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 《狂熱》、《野性的青春》等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。」稍早他的靈堂現場照也曝光，現場擺著曹西平的打歌服，整體充滿曹式風情，遺照的部分則挑選了多張照片，並用動態方式作變換。

曹西平的打歌服也放在靈堂上。（冬瓜行旅提供）曹西平的打歌服也放在靈堂上。（冬瓜行旅提供）

曹西平靈堂。（冬瓜行旅提供）曹西平靈堂。（冬瓜行旅提供）

而他的追思會將在1月27日於臺北市懷愛館舉辦，「我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。」

曹西平靈堂擺設相當有他生前的風格。（冬瓜行旅提供）曹西平靈堂擺設相當有他生前的風格。（冬瓜行旅提供）

聲明全文：

針對各界親友與媒體先進對曹西平先生後事之關懷，治喪小組現就靈堂設立及告別式相關規劃，統一說明如下：

一、 靈堂設立與弔唁說明

曹西平先生靈堂現已設立完成。整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。

曹大哥一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠。為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 《狂熱》、《野性的青春》等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。

靈堂地址： 冬瓜行旅板橋會館 （新北市板橋區長江路一段11號6樓）

弔唁日期： 2026 年1月10日 至 26日

開放弔唁： 14:00 – 17:00

特別說明： 懇辭花籃與奠儀，家屬與治喪小組對各界的心意深表謝忱，並一併心領。

二、 追思會安排

為緬懷曹西平先生之生平點滴，我們將公開舉行追思會。誠摯邀請曹大哥生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨，共同送別與追思。

日期： 2026 年 1 月 27 日（星期二）

地點： 臺北市懷愛館（景行樓）

廳別： 景明廳

進場時間： 10:00

追思會開始： 10:30

三、 治喪原則

我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。

曹西平治喪小組 敬上

點圖放大header
點圖放大body

