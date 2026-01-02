《紅人榜》男星悲慘身世曝光 淪人球被拋棄「踢來踢去」

歐陽樂攜手甲子慧推出新歌。（比佛利影音多媒體提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手歐陽樂邀請台語歌后甲子慧合唱新歌《心愛的你甘知》。身世坎坷的他，出生僅40天便被家人棄養，成長記憶始終伴隨苦澀。

歐陽樂透露，他的生母早逝、父親入獄，自出生後便由養母照顧，直到即將就讀小學，因沒有戶籍被迫回到原生家庭，卻遭祖母拒絕承認，轉而被送進育幼院。

請繼續往下閱讀...

他在12歲再度被養母領養，短暫一年多的幸福生活，卻因養母離世畫下句點，他再次回到原生家庭，卻被父親趕出家門，15歲便開始自力更生，在髮廊打工洗頭。

歐陽樂親揭悲慘身世。（比佛利影音多媒體提供）

面對錯綜複雜的家庭關係，歐陽樂坦言，童年時曾天真地想向警方報案，希望警察抓走自己的父母，「為什麼不養我，讓我像人球一樣被踢來踢去？我不是孤兒，我有家人，卻被拋棄。大人的世界太複雜，我常問自己是不是做錯了什麼，才會被遺棄。從小我的人生只有苦味，沒有甜味。」

歐陽樂表示，養母熱愛音樂，他自小聽著陳百潭、黃乙玲的歌曲長大，陳百潭更是他的偶像，歌聲風格也深受影響，「養母是我的音樂啟蒙老師，不開心的過往，反而造就了我面對人生的韌性與勇氣。」

歐陽樂在三立《紅人榜》選秀節目中備受矚目，他在新年推出全新創作，詞曲一手包辦，並邀請甲子慧對唱，新歌旋律輕快、朗朗上口，洋溢幸福甜味，象徵他圓夢啟程的新起點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法