男色經濟夯！「台灣最帥猛男」與何妤玟上演擦邊球 曾因太大包裂褲

左起為佩德羅、劉翔、主持人羅志祥、唐子元、Man’s King成員Han。（唐子元提供）左起為佩德羅、劉翔、主持人羅志祥、唐子元、Man’s King成員Han。（唐子元提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕羅志祥、何美攜手主持的《綜藝OK啦》熱播中，最新一集中邀來「台灣猛男天團」登場，現場驚叫聲不斷。被譽為「台灣最帥猛男」的唐子元，與劉翔、佩德羅、Man’s king 成員一同現身，不僅挑動女嘉賓神經，更帶來一連串笑料。節目中，唐子元和何妤玟上演「擦邊球」情境，被矇眼的她誤以為摸到香蕉，效果十足，他強調純粹綜藝效果，並未越界。

談到與夥伴的關係，唐子元笑言：「我們算是並肩作戰的夥伴吧！舞台上雖有比較，但更多是互相鼓勵、互相cover。」他坦言雖然觀眾常看猛男賽場火力全開，但私下大家都是朋友。

隨著近年「男色經濟」崛起，唐子元認為這反映社會對娛樂表演更開放，「這不只是賣外表，而是一種情緒價值輸出。」他透露目前一週平均有三到五場演出，依客戶需求而定，接單甚至已排到明年春節，足見人氣爆棚。他感性地說：「重點是給觀眾快樂，這就是最大的成就感。」

（左起）羅志祥（小豬）、唐子元、薔薔、舒舒、何妤玟、劉翔、鄔又曦、哈孝遠、海產、何美、Han、（前排）佩德羅。（唐子元提供）（左起）羅志祥（小豬）、唐子元、薔薔、舒舒、何妤玟、劉翔、鄔又曦、哈孝遠、海產、何美、Han、（前排）佩德羅。（唐子元提供）

至於表演糗事，唐子元笑說「表演到一半褲子突然裂開，因為下面太大包」，全場笑翻，他乾脆即興把尷尬變成效果。但也有溫馨時刻，他回憶觀眾曾告訴他：「謝謝你，今天讓我暫時忘記生活壓力。」讓他體會舞台除了娛樂，更能帶來療癒力量。

面對不同客戶需求，唐子元笑說，「有人會指定音樂、橋段，甚至服裝，我都盡量滿足，但還是有界線。」是否接同志場？他坦然回應：「觀眾就是觀眾，只要彼此尊重，就能享受表演。」談到最滿意的身體部位，他自信選「背」：「背肌象徵努力與承擔責任，希望大家看到的不只是身材，而是背後的紀律與態度。」

