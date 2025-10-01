《紅人榜》女星被相中「為媽祖唱歌」！錄音前神仙入夢 舊疾不藥而癒

〔記者張釔泠／台北報導〕自《超級紅人榜》脫穎而出的陳衣宸個性開朗，因而有樂天歌姬封號，除了歌手身分，陳衣宸也是歌唱老師，學生高達近5百名，此次暌違三年推出最新單曲《聖母媽祖》，期間歷經歌唱事業波折，錯失許多機會，直到今年年初再次請示神明，終於有機會跟公司報告，老闆一聽大為驚艷，讓苦熬三年的聖曲排除萬難順利推出。

陳衣宸推出新單曲《聖母媽祖》。（愛奇樂提供）

提到與媽祖結緣，陳衣宸表示三年前到地藏王廟參拜，巧遇一位師姐主動上前，直言告知「菩薩說妳要為神明唱歌」，當場讓她有些驚訝，「我毫不思索的笑回我會唱歌啊，但我不曾為神明唱歌，師姐再度回 『妳應該就快要唱歌了』。」這一段巧遇與良言，她一直放在心上，後來跟製作團隊討論，製作人也很有感，因而有聖曲的創作誕生。

陳衣宸也分享錄製新歌的神奇過程，錄音前一天她特別提早入睡，驚喜夢到千里眼、順風耳兩位神仙跟她玩躲貓貓，剛好歌詞中也巧合的有這兩位神仙，「老公打趣說他們是來叫醒我的，提醒錄音不要遲到。」錄音時也一次過關，身心感到前所未有的輕盈，原本有的肩頸痠痛舊疾瞬間消失，「對比之前我的專輯錄音吃盡苦頭，這一切真是不可思議！」

此外，隨著聖曲推出，陳衣宸也與公司策劃一系列的「聖母媽祖巡迴演唱會」，日前首場在彰化縣成功演出，由演藝大姐大白冰冰主持，陳衣宸開心表示接下來每一個月都會到各地的媽祖廟舉辦巡迴演唱會，也計畫能到海外的媽祖廟演出，讓更多人感受到溫暖，11月15日第二場將在西螺新天宮獻唱，期待以感恩的歌聲，讓更多的心靈得到撫慰。

