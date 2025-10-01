自由電子報
娛樂 最新消息

花蓮災後湧6萬鏟子超人！賈永婕點亮101致敬「台灣最美風景」

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖因豪雨溢流，光復地區嚴重淹水留下厚重淤泥，連假3天累積超過6萬名「鏟子超人」自搭車投入救災，甚至有人在車站前留下雨鞋、鏟子，讓下一批志工接力使用。對此，台北101董事長賈永婕也特地在大樓外牆點燈，致敬「台灣最美風景」感動無數網友。

台北101董事長賈永婕在大樓外點燈致敬「鏟子超人」。（翻攝自臉書）台北101董事長賈永婕在大樓外點燈致敬「鏟子超人」。（翻攝自臉書）

馬太鞍溪溢流後，光復地區居民面臨家園泥濘難以恢復，靠著一批批來自全台各地的志工協助，才逐漸展開復原工作。這些被稱為「鏟子超人」的民眾，有的帶著工具進村，有的在社群號召朋友加入，成為這次賑災最溫暖的身影。車站前擺放的物資與工具，更成為志工「接力棒」，展現台灣人最珍貴的互助精神。

賈永婕過去多次發起公益行動，這回則透過台北101點燈打出「向鏟子超人致敬」、「全台和花蓮同在」致意，以地標方式向全國傳達支持花蓮的訊息，並動情表示「謝謝無私付出的鏟子超人！我們台灣超有愛的！」令許多網友紛紛動容表示「台灣真的最美的風景是人」、「謝謝所有鏟子超人！」更有人感性直言「這是一場全台人民共同的戰役！」

