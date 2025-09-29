評家家失言 作家謝知橋：公開鼓吹不需要說謝謝蠻差勁

家家近日在Threads發文，提到「不用感謝政府」言論被炎上。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕美聲歌姬家家深陷失言風波，在Threads發文提及「不用感謝政府」言論被炎上，儘管她已道歉，大批網友仍不埋單，連姊姊、歌手紀曉君也看不下去發聲：「我能阻止不好的事情發生，好言相勸，若是酒後執意行為，我再怎麼知道妳的後果，也是沒辦法救妳了。」似乎認為妹妹是因喝醉了酒才會發文。

對此，作家謝知橋28日晚間在臉書發文評論此事，認為家家講的沒錯，本來就沒有一定要感謝政府，他說：「我們繳稅給政府，我們投票給政治人物，他們做防災與救災，天經地義不是嗎？」接著表示：「不帶情感來說，這是政府的工作，做好自己的工作是份內之事，但我們不是不帶情感的人呀！」

請繼續往下閱讀...

​謝知橋舉工作時，同事完成一個任務，會說句「謝啦辛苦了，趕快去吃飯」；你讀了一本書深受感動，在簽書會對作家說「謝謝你，我真的好高興能讀到這本書」；消防員把你的家人從火場抱出來，你哭著對他們說「真的謝謝，真的謝謝你們，沒有你們我不知道該怎麼辦。

​

他認為，這些人都只是在完成他的工作，「他們都領了薪水，但你依舊不吝於說出那句謝謝；因為你不是一個不帶情感的人，你不會覺得別人有領錢，所以理所當然欠你，理所當然要幫助你。」謝知橋重申，大家還是可以不說謝謝，因為真的沒有一定要說，對你伸出援手的人，也不是貪於那句謝謝。

​

​謝知橋最後直言：「但公開鼓吹不需要說謝謝，就蠻差勁的。」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆

相關新聞：家家２度為失言道歉！稱「我會管好自己」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法