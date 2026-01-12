自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【1/12～1/18星座運勢】金星進水瓶！布局2026「投資新組合」別亂了套～

本週星象重點迎來「金星進水瓶」，反映在財運方面，會讓不少人對一些「很玄、很新、很叛逆」的賺錢方式感興趣。本週星象重點迎來「金星進水瓶」，反映在財運方面，會讓不少人對一些「很玄、很新、很叛逆」的賺錢方式感興趣。

〔娛樂頻道／綜合報導〕台股在上週（1/6～1/9）表現強勁，突破30,000萬 點大關，週線收紅，讓不少股民在本週既期待又怕受傷害，對於農曆年前的投資布局難免心存遲疑，收放之間，擔心踩錯第一步。

星象專家「安德魯的賤聲房」分析本週星象提點，自1/17起，掌管金錢、愛與美的金星，正式搬進了「怪咖聚集地」水瓶座，在感情方面，這代表未來這段日子，人類的戀愛腦即將進行一次系統大更，那些老掉牙的『你愛不愛我』、『為什麼不回訊息』的傳統瓊瑤劇碼可以先殺青了，現在是『如果你看不懂我的梗，那我們就不是同類』」。

「金星進水瓶」反映在財運方面，則彰示著「錢沒有不見，只是變成了你看不懂的酷東西」。安德魯解釋，這段時間「錢包」也很有個性，它拒絕參與那種「一眼看得到底」的枯燥投資，大家會突然對一些「很玄、很新、很叛逆」的賺錢方式感興趣。

你可能會發現身邊的朋友開始研究什麼奇怪的虛擬資產，或是投資一個「雖然現在看起來會賠錢但理念超酷」的新創計畫。對金星水瓶而言，存錢不是為了買房，而是為了買一張「通往未來的門票」。在金星水瓶理財格言「與其平庸地致富，不如有趣地破產」的引誘下，安德魯提醒12星座的朋友，本週「星運」各有主調牽引，叮嚀大家還是要理智理財為上。

 

♈牡羊座｜發言超大聲，回神變事主

．工作：一坐下來就喊：「我有個想法，我先講！」你以為你是來當指揮官的，結果講完大家拍拍手說「太棒了，那就交給你執行」，你才回神：欸？怎麼最後變我在做？ 提醒你：快是優點，但不是你的義務，別讓你的效率變成別人的薪水小偷工具。

．感情：你想要一個痛快的死法，一個直接的答案，但對方現在只想要沈默。本週記得用硬碰硬的完全沒有贏面，你越軟感情越順。

．財運：本週的課題是，怎麼讓錢多留在你身邊幾秒，最近賺錢機會其實不少，提醒你近期賺到的錢，都是錢母，拜託你讓它待在你銀行帳戶裡久一點。

．健康：火氣大到可以發電。如果不去流汗散熱，你就會轉化成脾氣對身邊的人亂噴。好好去運動舒壓一下，有腰酸背痛的要趕緊解決，否則後面會更嚴重。

．幸運數字 3, 8, 17

．幸運色 紅、黑、電光藍

 

♉金牛座｜嘴巴沒在動，筆記寫超滿

．工作：表面穩如泰山，內心瘋狂算帳：這破案子到底值不值得你繼續撐下去？你看起來在認真聽簡報，其實在算這點薪水值不值得你受這份鳥氣。冷靜一點，本週心轉運才會轉。

．感情：你要的是能預見的穩定，不是驚喜變驚嚇。那種「下禮拜我們去南極吧」的邀約會讓你瘋掉。近期遇到怪咖的頻率有點高。

．財運：會突然想買一個「我不需要，但我辛苦了」的昂貴廢物。可以慰勞自己，但不可以過頭哦。

．健康：注意好好放鬆心情，本週容易抑鬱、憂鬱，找個朋友吐吐苦水，不要憋到內傷。

．幸運數字：2, 9, 14

．幸運色：奶茶色、墨綠、土黃

 

♊雙子座｜點子會變錢，趕緊動起來

．工作：你是靈感批發商，會議亮點都在你身上。但問題是：你丟了五個方案，大家選了一個，你心裡卻在想剛才沒說的第六個。不要三心二意，本週只要你動起來，做出來，你就會是職場中的黑馬。

．感情：你真的很會聊，但也真的很會逃。聊心可以，聊到人生理想也可以，但一旦聊到「承諾」和「責任」，你的網路就會瞬間訊號不良，直接斷訊。想要感情順利，就要面對現實的問題。

．財運：點子會變錢，前提是你要動手，不要只動口。把腦袋裡的計畫印出來去執行，你早就是大富翁了。

．健康：你不是睡不著，你單純是不想關機。你的大腦像24小時不打烊的超商，深夜靈魂正忙，但你的肝已經在哭泣了。

．幸運數字： 5, 11, 23

．幸運色：白、青綠、淡紫

 

♋巨蟹座｜外在當暖爐，內心在大跳電

．工作：你負責撐起全場氣氛，但你自己的情緒卻沒人過問。大家都以為你是暖爐，其實你只是怕冷場才在那拼命發電，開完會最累的一定是你。本週把重心回到自己身上，你越能做自己，本週的表現就會越出色。

．感情：想被在乎，又怕講了會變別人的負擔。最後把自己憋成內傷，還要對著鏡子苦笑說「我沒事」。親愛的，你不說對方永遠不會知道。

．財運：錢會花在「能讓你安心」的地方。你的存款數字不是錢，是你的「心理救生圈」。近期財運算得上平穩，適合找些低風險的項目投資。

．健康：失眠不是累，是想太多。你腦內的劇本要是能拍出來，大概可以連播十季美劇還不帶重樣的，放過那些臨時演員吧。不要再折磨自己了。

．幸運數字：4, 12, 19

．幸運色：米白、銀灰、深藍

 

♌獅子座｜表面超鎮定，內心求誇獎

．工作：其實做得很好，但你不想主動邀功，因為那樣太不優雅了。你在等別人「眼尖」發現你的才華，然後奉上排山倒海的掌聲。沒人誇你，你就失去信心，拍拍自己跟自己說你很棒！自己肯定自己才是最重要的。

．感情：控制欲爆棚的一週，小心對方被你越逼越遠，有時候稍微放手，反而會讓你更有魅力。

．財運：穩穩的賺就好了，最近有很多投機的想法，想要一步登天，這是非常危險的訊號，不要沒事給自己找麻煩。

．健康：你需要休息～近期體力透支，過勞情形有點嚴重。

．幸運數字：1, 10, 25

．幸運色： 金色、亮橙、象牙白

 

♍處女座｜秩序控制狂，效率偏執狂

．工作：你這週效率爆表，純粹是因為你實在看不下去別人亂弄！最後容易變成「算了，這群廢物，我來做比較快」。看著別人的低效率工作，是你每天最大的修行。注意人際關係的維持，近期小人比較多。雖然你做很快，但別忘了讓隊友也有練習（犯錯）的機會。

．感情：付出超多，甚至有點像專業保姆，然後深夜開始懷疑：我到底是談戀愛還是扶貧？我到底是在找伴侶還是在修壞掉的人？

．財運：省錢等於安全感。每一分錢的流動都必須在你的掌控中，如果不小心亂花錢，你會自責到想去牆角罰跪。

．健康：休息真的不是浪費時間。請關閉你的糾錯系統，地球少了你操心，明天早上太陽照樣會升起來。

．幸運數字： 6, 15, 21

．幸運色：灰、深綠、咖啡色

 

♎天秤座｜關係十字路口，誰是來蹭的？

．工作：合作機會多到爆炸，但你要分清楚誰是真隊友，誰只是看你人好、看你好說話，想來蹭你的紅利。拒絕別人不會死，但憋死自己會。

．感情：友情跟曖昧的界線像霧一樣模糊。這週容易出現那種「朋友以上、戀人未滿」的尷尬越線，搞得大家都沒辦法好好做朋友。

．財運：社交開銷有點大，為了合群而花的錢，真的有讓你快樂嗎？

．健康：作息不穩，這週嚴禁報復性熬夜。你的身體正在對你發出「紅燈警示」，別再挑戰它的極限。

．幸運數字：8, 16, 27

．幸運色：粉色、孔雀藍、霧白

 

♏天蠍座｜話不多，但掌握生殺大權

．工作：你掌握關鍵訊息，這週適合布局不適合攤牌。保持神秘感是你的武器，讓那些想算計你的人猜不透你，沈默才是最有力的反擊。

．感情：情緒很深，但嘴巴硬到像石頭，你不先低頭，不代表你沒感覺，但對方可能真的以為你沒興趣，然後就此錯過。

．財運：偏財運不錯，可能會有意外的收入。但記得低調，別讓那些八百年沒見的親戚找上門借錢。

．健康：心理壓力偏高，你需要大量的獨處空間。去一個沒人的地方充個電吧，別讓別人的雜訊干擾你的頻率。

．幸運數字：7, 18, 24

．幸運色：酒紅、炭黑、暗紫

 

♐射手座｜想飛的心，被細節絆住腳

．工作：你想突破現狀搞個驚天大計畫，但這週魔鬼都在細節裡。如果細節沒顧好，你後面補漏會補到你懷疑人生，甚至想原地消失。

．感情：火花四射，很適合社交。但能不能從「短跑」變「長跑」，就看你的耐性剩多少。別因為一時的新鮮感，弄丟了那個一直在等的人。

．財運：錢會花在「遠方」或「未來」。投資自己很好，買書、買課程都對，但刷卡前先看看這個月的帳單餘額。

．健康：動一動會好很多。你的靈魂需要運動，那種流汗的感覺會讓你的腦霧瞬間散開，找回目標。

．幸運數字：9, 13, 26

．幸運色：橙色、青色、淡灰

 

♑魔羯座｜慢工出細活，穩定才是王道

．工作：一步一腳印，這週反而最穩。你不是慢，你是走得遠，讓那些急著投胎、急著表現的人先去前面摔一跤。你的實力需要時間來證明。

．感情：你在評估這份感情值不值得投資。你看起來冷淡，其實是太現實，你不想浪費彼此的生命在沒結果的事情上。

．財運：財運穩健成長，看著存款數字緩慢增加，這週請繼續保持你的守財奴本色。

．健康：老毛病要注意。你是鋼鐵人也會生鏽，關節或背部的問題別硬撐，累了就去躺著睡一覺。

．幸運數字：4, 20, 28

．幸運色：黑色、土黃、深藍

 

♒水瓶座｜金星入命，這世界我說了算

．工作：想法很前面，記得講「人話」。當你想改革、想創新的時候，別忘了帶上那些還在撥接上網、大腦還在 2G 時代的同事。

．感情：魅力上升，金星來到你家，你會變得很迷人。但你現在只想談那種「不黏、不管、不綁架」的自由關係，誰想管你，你就想逃。

．財運：財運跟著靈感走，想賺錢就先打破常規。那些傳統的理財方式可能不適合現在的你。

．健康：大腦過熱。強迫自己放空，去看看大海，或者盯著牆壁發呆一小時。別再研究人類怎麼滅亡了，先救救你的失眠。

．幸運數字：3, 17, 29

．幸運色：電光藍、白、霓虹粉

 

♓雙魚座｜靈魂接天線，情緒是力量

．工作：靈感爆發，直覺準到像開了掛。非常適合創作或幕後策劃，這週你的直覺就是你的 GPS 指南針，相信它準沒錯。

．感情：會被那種「一眼看穿你靈魂、懂你脆弱」的人吸引。情緒共鳴對你來說，比外表或財富重要一萬倍。

．財運：錢財容易因為情緒波動而流失。心情不好時，請遠離所有購物App，否則隔天你會被包裹淹沒。

．健康：心情好就百毒不侵，心情差就全身無力。靜下心對你來說不是什麼玄學，是實實在在的救命藥。

．幸運數字：2, 14, 22

．幸運色：海藍、銀灰、淡綠

（註：請以上升星座為主，太陽星座為輔。）

 

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中