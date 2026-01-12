【1/12～1/18星座運勢】金星進水瓶！布局2026「投資新組合」別亂了套～

本週星象重點迎來「金星進水瓶」，反映在財運方面，會讓不少人對一些「很玄、很新、很叛逆」的賺錢方式感興趣。

〔娛樂頻道／綜合報導〕台股在上週（1/6～1/9）表現強勁，突破30,000萬 點大關，週線收紅，讓不少股民在本週既期待又怕受傷害，對於農曆年前的投資布局難免心存遲疑，收放之間，擔心踩錯第一步。

星象專家「安德魯的賤聲房」分析本週星象提點，自1/17起，掌管金錢、愛與美的金星，正式搬進了「怪咖聚集地」水瓶座，在感情方面，這代表未來這段日子，人類的戀愛腦即將進行一次系統大更，那些老掉牙的『你愛不愛我』、『為什麼不回訊息』的傳統瓊瑤劇碼可以先殺青了，現在是『如果你看不懂我的梗，那我們就不是同類』」。

「金星進水瓶」反映在財運方面，則彰示著「錢沒有不見，只是變成了你看不懂的酷東西」。安德魯解釋，這段時間「錢包」也很有個性，它拒絕參與那種「一眼看得到底」的枯燥投資，大家會突然對一些「很玄、很新、很叛逆」的賺錢方式感興趣。

你可能會發現身邊的朋友開始研究什麼奇怪的虛擬資產，或是投資一個「雖然現在看起來會賠錢但理念超酷」的新創計畫。對金星水瓶而言，存錢不是為了買房，而是為了買一張「通往未來的門票」。在金星水瓶理財格言「與其平庸地致富，不如有趣地破產」的引誘下，安德魯提醒12星座的朋友，本週「星運」各有主調牽引，叮嚀大家還是要理智理財為上。

♈牡羊座｜發言超大聲，回神變事主

．工作：一坐下來就喊：「我有個想法，我先講！」你以為你是來當指揮官的，結果講完大家拍拍手說「太棒了，那就交給你執行」，你才回神：欸？怎麼最後變我在做？ 提醒你：快是優點，但不是你的義務，別讓你的效率變成別人的薪水小偷工具。

．感情：你想要一個痛快的死法，一個直接的答案，但對方現在只想要沈默。本週記得用硬碰硬的完全沒有贏面，你越軟感情越順。

．財運：本週的課題是，怎麼讓錢多留在你身邊幾秒，最近賺錢機會其實不少，提醒你近期賺到的錢，都是錢母，拜託你讓它待在你銀行帳戶裡久一點。

．健康：火氣大到可以發電。如果不去流汗散熱，你就會轉化成脾氣對身邊的人亂噴。好好去運動舒壓一下，有腰酸背痛的要趕緊解決，否則後面會更嚴重。

．幸運數字 3, 8, 17

．幸運色 紅、黑、電光藍

♉金牛座｜嘴巴沒在動，筆記寫超滿

．工作：表面穩如泰山，內心瘋狂算帳：這破案子到底值不值得你繼續撐下去？你看起來在認真聽簡報，其實在算這點薪水值不值得你受這份鳥氣。冷靜一點，本週心轉運才會轉。

．感情：你要的是能預見的穩定，不是驚喜變驚嚇。那種「下禮拜我們去南極吧」的邀約會讓你瘋掉。近期遇到怪咖的頻率有點高。

．財運：會突然想買一個「我不需要，但我辛苦了」的昂貴廢物。可以慰勞自己，但不可以過頭哦。

．健康：注意好好放鬆心情，本週容易抑鬱、憂鬱，找個朋友吐吐苦水，不要憋到內傷。

．幸運數字：2, 9, 14

．幸運色：奶茶色、墨綠、土黃

♊雙子座｜點子會變錢，趕緊動起來

．工作：你是靈感批發商，會議亮點都在你身上。但問題是：你丟了五個方案，大家選了一個，你心裡卻在想剛才沒說的第六個。不要三心二意，本週只要你動起來，做出來，你就會是職場中的黑馬。

．感情：你真的很會聊，但也真的很會逃。聊心可以，聊到人生理想也可以，但一旦聊到「承諾」和「責任」，你的網路就會瞬間訊號不良，直接斷訊。想要感情順利，就要面對現實的問題。

．財運：點子會變錢，前提是你要動手，不要只動口。把腦袋裡的計畫印出來去執行，你早就是大富翁了。

．健康：你不是睡不著，你單純是不想關機。你的大腦像24小時不打烊的超商，深夜靈魂正忙，但你的肝已經在哭泣了。

．幸運數字： 5, 11, 23

．幸運色：白、青綠、淡紫

♋巨蟹座｜外在當暖爐，內心在大跳電

．工作：你負責撐起全場氣氛，但你自己的情緒卻沒人過問。大家都以為你是暖爐，其實你只是怕冷場才在那拼命發電，開完會最累的一定是你。本週把重心回到自己身上，你越能做自己，本週的表現就會越出色。

．感情：想被在乎，又怕講了會變別人的負擔。最後把自己憋成內傷，還要對著鏡子苦笑說「我沒事」。親愛的，你不說對方永遠不會知道。

．財運：錢會花在「能讓你安心」的地方。你的存款數字不是錢，是你的「心理救生圈」。近期財運算得上平穩，適合找些低風險的項目投資。

．健康：失眠不是累，是想太多。你腦內的劇本要是能拍出來，大概可以連播十季美劇還不帶重樣的，放過那些臨時演員吧。不要再折磨自己了。

．幸運數字：4, 12, 19

．幸運色：米白、銀灰、深藍

♌獅子座｜表面超鎮定，內心求誇獎

．工作：其實做得很好，但你不想主動邀功，因為那樣太不優雅了。你在等別人「眼尖」發現你的才華，然後奉上排山倒海的掌聲。沒人誇你，你就失去信心，拍拍自己跟自己說你很棒！自己肯定自己才是最重要的。

．感情：控制欲爆棚的一週，小心對方被你越逼越遠，有時候稍微放手，反而會讓你更有魅力。

．財運：穩穩的賺就好了，最近有很多投機的想法，想要一步登天，這是非常危險的訊號，不要沒事給自己找麻煩。

．健康：你需要休息～近期體力透支，過勞情形有點嚴重。

．幸運數字：1, 10, 25

．幸運色： 金色、亮橙、象牙白

♍處女座｜秩序控制狂，效率偏執狂

．工作：你這週效率爆表，純粹是因為你實在看不下去別人亂弄！最後容易變成「算了，這群廢物，我來做比較快」。看著別人的低效率工作，是你每天最大的修行。注意人際關係的維持，近期小人比較多。雖然你做很快，但別忘了讓隊友也有練習（犯錯）的機會。

．感情：付出超多，甚至有點像專業保姆，然後深夜開始懷疑：我到底是談戀愛還是扶貧？我到底是在找伴侶還是在修壞掉的人？

．財運：省錢等於安全感。每一分錢的流動都必須在你的掌控中，如果不小心亂花錢，你會自責到想去牆角罰跪。

．健康：休息真的不是浪費時間。請關閉你的糾錯系統，地球少了你操心，明天早上太陽照樣會升起來。

．幸運數字： 6, 15, 21

．幸運色：灰、深綠、咖啡色

♎天秤座｜關係十字路口，誰是來蹭的？

．工作：合作機會多到爆炸，但你要分清楚誰是真隊友，誰只是看你人好、看你好說話，想來蹭你的紅利。拒絕別人不會死，但憋死自己會。

．感情：友情跟曖昧的界線像霧一樣模糊。這週容易出現那種「朋友以上、戀人未滿」的尷尬越線，搞得大家都沒辦法好好做朋友。

．財運：社交開銷有點大，為了合群而花的錢，真的有讓你快樂嗎？

．健康：作息不穩，這週嚴禁報復性熬夜。你的身體正在對你發出「紅燈警示」，別再挑戰它的極限。

．幸運數字：8, 16, 27

．幸運色：粉色、孔雀藍、霧白

♏天蠍座｜話不多，但掌握生殺大權

．工作：你掌握關鍵訊息，這週適合布局不適合攤牌。保持神秘感是你的武器，讓那些想算計你的人猜不透你，沈默才是最有力的反擊。

．感情：情緒很深，但嘴巴硬到像石頭，你不先低頭，不代表你沒感覺，但對方可能真的以為你沒興趣，然後就此錯過。

．財運：偏財運不錯，可能會有意外的收入。但記得低調，別讓那些八百年沒見的親戚找上門借錢。

．健康：心理壓力偏高，你需要大量的獨處空間。去一個沒人的地方充個電吧，別讓別人的雜訊干擾你的頻率。

．幸運數字：7, 18, 24

．幸運色：酒紅、炭黑、暗紫

♐射手座｜想飛的心，被細節絆住腳

．工作：你想突破現狀搞個驚天大計畫，但這週魔鬼都在細節裡。如果細節沒顧好，你後面補漏會補到你懷疑人生，甚至想原地消失。

．感情：火花四射，很適合社交。但能不能從「短跑」變「長跑」，就看你的耐性剩多少。別因為一時的新鮮感，弄丟了那個一直在等的人。

．財運：錢會花在「遠方」或「未來」。投資自己很好，買書、買課程都對，但刷卡前先看看這個月的帳單餘額。

．健康：動一動會好很多。你的靈魂需要運動，那種流汗的感覺會讓你的腦霧瞬間散開，找回目標。

．幸運數字：9, 13, 26

．幸運色：橙色、青色、淡灰

♑魔羯座｜慢工出細活，穩定才是王道

．工作：一步一腳印，這週反而最穩。你不是慢，你是走得遠，讓那些急著投胎、急著表現的人先去前面摔一跤。你的實力需要時間來證明。

．感情：你在評估這份感情值不值得投資。你看起來冷淡，其實是太現實，你不想浪費彼此的生命在沒結果的事情上。

．財運：財運穩健成長，看著存款數字緩慢增加，這週請繼續保持你的守財奴本色。

．健康：老毛病要注意。你是鋼鐵人也會生鏽，關節或背部的問題別硬撐，累了就去躺著睡一覺。

．幸運數字：4, 20, 28

．幸運色：黑色、土黃、深藍

♒水瓶座｜金星入命，這世界我說了算

．工作：想法很前面，記得講「人話」。當你想改革、想創新的時候，別忘了帶上那些還在撥接上網、大腦還在 2G 時代的同事。

．感情：魅力上升，金星來到你家，你會變得很迷人。但你現在只想談那種「不黏、不管、不綁架」的自由關係，誰想管你，你就想逃。

．財運：財運跟著靈感走，想賺錢就先打破常規。那些傳統的理財方式可能不適合現在的你。

．健康：大腦過熱。強迫自己放空，去看看大海，或者盯著牆壁發呆一小時。別再研究人類怎麼滅亡了，先救救你的失眠。

．幸運數字：3, 17, 29

．幸運色：電光藍、白、霓虹粉

♓雙魚座｜靈魂接天線，情緒是力量

．工作：靈感爆發，直覺準到像開了掛。非常適合創作或幕後策劃，這週你的直覺就是你的 GPS 指南針，相信它準沒錯。

．感情：會被那種「一眼看穿你靈魂、懂你脆弱」的人吸引。情緒共鳴對你來說，比外表或財富重要一萬倍。

．財運：錢財容易因為情緒波動而流失。心情不好時，請遠離所有購物App，否則隔天你會被包裹淹沒。

．健康：心情好就百毒不侵，心情差就全身無力。靜下心對你來說不是什麼玄學，是實實在在的救命藥。

．幸運數字：2, 14, 22

．幸運色：海藍、銀灰、淡綠

（註：請以上升星座為主，太陽星座為輔。）

☆民俗說法僅供參考☆

