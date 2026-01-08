小S驕傲喊話 18歲星二代Lily解鎖新身分

女星小S 18歲女兒「Lily」許韶恩迎接新的一年也同步解鎖全新身分。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣18歲女兒「Lily」許韶恩迎接新的一年也同步解鎖全新身分，以甜美自信的姿態接下「迪奧台灣彩妝形象大使」，讓小S喊話：為妳驕傲。

Lily在2022年曾陪母親小S一同出席迪奧活動，當時便展露鋒芒，如今獨挑大樑站上鎂光燈中心，舉手投足間多了幾分成熟自信，她笑著分享心情：「從第一次跟媽媽一起出席活動，到現在能成為彩妝形象大使，對我來說意義很特別。」

小S二女兒Lily許韶恩剛滿18歲，就解鎖人生新身分，成為迪奧台灣彩妝形象大使。（翻攝自IG）

談起彩妝在生活中的角色，Lily直言：「我覺得懂得用適當的彩妝來提亮自己，本身就是一門藝術，也是一種美學。」對她而言，唇彩更像心情與狀態的延伸，即使素顏外出，也一定會搽上一點唇彩，讓氣色更好、整個人更有自信。「尤其現在流行水光蜜糖妝效，唇上的光澤真的會決定整個total look（整體妝容）。」

Lily認為懂得用適當的彩妝來提亮自己，本身就是一門藝術。（翻攝自IG）

Lily談到接下代言的第一時間，她立刻打電話給媽媽和姊姊報喜，媽媽小S反應的第一句即是：「Oh my god, Lily! 媽媽好proud of you!（為妳驕傲）」讓她至今仍記得清清楚楚，而站在18歲的人生節點，Lily給自己的目標依舊踏實，要先專注大學考試與鋼琴考級。她也分享，外出化妝包必帶清單，包括粉漾水光潤唇釉，隨時維持好氣色、粉漾玫瑰香氛快速補香、轉換心情，以及小鏡子：確認妝容與細節是否完美。

小S聽到Lily的新身分覺得自己為女兒感到驕傲。（翻攝自IG）

Lily毫不掩飾自己對迪奧粉漾水光潤唇釉的偏愛，她透露：「我很喜歡把香氣和色彩變成像甜點一樣的概念，三種不同的蜜糖妝效，可以依照心情選擇。而且質地滋潤、不黏不乾，一抹就有水光感，嘴唇看起來很亮、很有精神。」Lily也分享自己的搭配祕訣，她認為蜜桃粉唇釉少女感十足，還能讓嘴唇看起來水嘟嘟，不過，糖果粉的閃度也因為很細緻，Lily說自己會在重要場合選擇這種顏色的唇釉，自帶氣場之外也不會太過度張揚。

Lily更加碼分享小秘密，表示除了唇釉之外，自己超級偏愛迪奧Rosy Glow粉漾玫瑰香氛，更打趣：吃完火鍋後補噴也很實用。

