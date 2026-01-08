自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小S驕傲喊話 18歲星二代Lily解鎖新身分

女星小S 18歲女兒「Lily」許韶恩迎接新的一年也同步解鎖全新身分。（翻攝自IG）女星小S 18歲女兒「Lily」許韶恩迎接新的一年也同步解鎖全新身分。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣18歲女兒「Lily」許韶恩迎接新的一年也同步解鎖全新身分，以甜美自信的姿態接下「迪奧台灣彩妝形象大使」，讓小S喊話：為妳驕傲。

Lily在2022年曾陪母親小S一同出席迪奧活動，當時便展露鋒芒，如今獨挑大樑站上鎂光燈中心，舉手投足間多了幾分成熟自信，她笑著分享心情：「從第一次跟媽媽一起出席活動，到現在能成為彩妝形象大使，對我來說意義很特別。」

小S二女兒Lily許韶恩剛滿18歲，就解鎖人生新身分，成為迪奧台灣彩妝形象大使。（翻攝自IG）小S二女兒Lily許韶恩剛滿18歲，就解鎖人生新身分，成為迪奧台灣彩妝形象大使。（翻攝自IG）

談起彩妝在生活中的角色，Lily直言：「我覺得懂得用適當的彩妝來提亮自己，本身就是一門藝術，也是一種美學。」對她而言，唇彩更像心情與狀態的延伸，即使素顏外出，也一定會搽上一點唇彩，讓氣色更好、整個人更有自信。「尤其現在流行水光蜜糖妝效，唇上的光澤真的會決定整個total look（整體妝容）。」

Lily認為懂得用適當的彩妝來提亮自己，本身就是一門藝術。（翻攝自IG）Lily認為懂得用適當的彩妝來提亮自己，本身就是一門藝術。（翻攝自IG）

Lily談到接下代言的第一時間，她立刻打電話給媽媽和姊姊報喜，媽媽小S反應的第一句即是：「Oh my god, Lily! 媽媽好proud of you!（為妳驕傲）」讓她至今仍記得清清楚楚，而站在18歲的人生節點，Lily給自己的目標依舊踏實，要先專注大學考試與鋼琴考級。她也分享，外出化妝包必帶清單，包括粉漾水光潤唇釉，隨時維持好氣色、粉漾玫瑰香氛快速補香、轉換心情，以及小鏡子：確認妝容與細節是否完美。

小S聽到Lily的新身分覺得自己為女兒感到驕傲。（翻攝自IG）小S聽到Lily的新身分覺得自己為女兒感到驕傲。（翻攝自IG）

Lily毫不掩飾自己對迪奧粉漾水光潤唇釉的偏愛，她透露：「我很喜歡把香氣和色彩變成像甜點一樣的概念，三種不同的蜜糖妝效，可以依照心情選擇。而且質地滋潤、不黏不乾，一抹就有水光感，嘴唇看起來很亮、很有精神。」Lily也分享自己的搭配祕訣，她認為蜜桃粉唇釉少女感十足，還能讓嘴唇看起來水嘟嘟，不過，糖果粉的閃度也因為很細緻，Lily說自己會在重要場合選擇這種顏色的唇釉，自帶氣場之外也不會太過度張揚。

Lily更加碼分享小秘密，表示除了唇釉之外，自己超級偏愛迪奧Rosy Glow粉漾玫瑰香氛，更打趣：吃完火鍋後補噴也很實用。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中