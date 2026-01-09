4年前透明戰袍遭酸「幾歲了，還穿」 陳美鳳霸氣回：期待今年新造型

陳美鳳。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「台灣最美歐巴桑」陳美鳳9日在臉書發文，回顧自己出道多年的心路歷程，字字真誠，也順便曬出2022年曾驚豔全網的「透明戰袍」造型照，立刻掀起粉絲熱烈討論。她更預告，今年過年錄製民視除夕節目《民視第一發發發》，無論表演還是造型都會「很不一樣」，要大家拭目以待。

陳美鳳在貼文中坦言，剛入行時酬勞其實不高，但她從沒因此退縮，「剛出道的時候，酬勞其實很低，那時候我告訴自己，雖然還沒有賺大錢的能力，但不要放棄任何賺小錢、累積經驗的機會，所以一天接很多工作，那些都是我走到現在的重要養分」。她也回憶，那段時間最大的依靠就是努力，「年輕的時候，一天跑很多工作，餓到只能吃冷便當，真的很辛苦」，但即便現在回想起來，仍覺得那是一段值得珍惜的日子。

一路走來，陳美鳳也難免遇到外界對穿著與年齡的指指點點。她在臉書中大方分享心境，表示現在依舊願意嘗試不同造型，「有些場合、有些工作，我願意嘗試不同造型，或許會有人說：『幾歲了還這樣穿？』」，但她早已看得很開，「但只要鳳鳳自己覺得自在、過得去，就真的不會太在乎那些聲音」。

陳美鳳分享4年前錄節目的戰袍。（翻攝自臉書）

這次引發討論的照片，正是她2022年錄製《民視第一發發發》時的舞台造型。當時65歲的陳美鳳，身穿亮片與透視薄紗拼接的「透明戰袍」，高衩剪裁露出修長美腿，深V設計勾勒出火辣曲線，狀態完全不輸年輕女星，被網友封為「逆齡天花板」。

粉絲看到照片後紛紛留言狂讚，「看起來就是25歲吧」、「完全沒被年齡限制」、「這才是真正的女王」、「演藝人員的典範」。而陳美鳳也不忘替今年的過年節目賣個關子，在文末笑說：「期待一下今年民視第一發發發，鳳鳳的表演和造型會很不一樣」，同時貼心提醒大家天氣冷要注意保暖，親切又接地氣，再次圈粉無數。

