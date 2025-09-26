自由電子報
娛樂 最新消息

《中文怪物》爆紅 主播廖芳潔長文揭「電視台不做」內幕

法籍YouTuber「酷的夢」豪砸500萬元打造實境節目《中文怪物》。（翻攝自YouTube）法籍YouTuber「酷的夢」豪砸500萬元打造實境節目《中文怪物》。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍YouTuber「酷的夢」豪砸500萬元打造實境節目《中文怪物》第一集上架2日就突破300萬觀看，甚至有網友大讚節目精采度、細膩度都可以媲美Netflix自製節目。主播廖芳潔日前發長文表達自己的看法，也揭露電視台不製作此類節目的殘酷真相。

《中文怪物》集結百名在台外國人，並規定如果18歲之前曾在台灣停留超過6個月就不能夠參賽，參加比賽的百名外籍人士贏得比賽就能得到30萬獎金，成為熱門網路話題。

主播廖芳潔揭露電視台不製作此類節目的殘酷真相。（翻攝自臉書）主播廖芳潔揭露電視台不製作此類節目的殘酷真相。（翻攝自臉書）

廖芳潔說，看著《中文怪物》爆紅，很多人問「會有電視台跟進創新嗎？」她提出專業看法表示，很多人會問：這種規格電視台為什麼不做？這關乎電視台跟廣告商看收視率時，最關心25～54歲這個族群，因為他們消費力最高。但目前電視台主力觀眾大多偏年長、習慣被動收看，對這些人來說，看到熟悉的主持人，例如：胡瓜、曾國城、吳宗憲等就很開心了，年輕一點的主持人如Lulu、羅志祥對某些長輩來說，都算「太年輕」，根本不會停下來看。

對電視台來說，既有的綜藝節目能有效吸引具消費力的族群，為何要更新？所以便不需要推出驚天地泣鬼神的企劃，只要把主持人留住，出大筆主持費，搭配簡單企劃，就能得到廣告置入，自然也不會冒險花費更多預算。

《中文怪物》是現在網路討論度最高的節目之一。（翻攝自YouTube）《中文怪物》是現在網路討論度最高的節目之一。（翻攝自YouTube）

廖芳潔強調，這並非批評企劃人員，電視台受到資訊有限以及預算拮据狀況，如何撙節、屈就做出節目安排跟人員邀請已經相當困難。她回憶起某屆金鐘獎有電視台的綜藝節目拿了「最佳創新獎」當下令她瞠目結舌，相同的內容早在韓國綜藝節目出現過，甚至不是花錢買版權的「正式授權」。

廖芳潔也提到自己曾訪問一位知名導演，談到韓國戲劇的做法有哪些可成為台灣借鏡？當時《魷魚遊戲》已經紅遍全球，但該導演卻以十幾年前《來自星星的你》高談闊論。

酷這次的大型企畫相當成功。（翻攝自IG）酷這次的大型企畫相當成功。（翻攝自IG）

眼看觀眾瘋狂稱讚「酷的夢」打造的《中文怪物》水準超高，電視台也很難跟進或改變，因為自媒體分散置入費，跟廣告主本業收入下滑，導致電視台這幾年收入以不如過往，「500萬砸不下去」廖芳潔坦言。

廖芳潔也認為《中文怪物》的爆紅也敲響警鐘，電視台過去的強項，如完整的製作流程、穩定的生產線，目前已被自媒體一點點蠶食，不可小覷。

點圖放大body

