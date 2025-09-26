巴基斯坦婚宴吃「這個」甜點 台灣人驚呆：竟然是檳榔？

Usama提問：「在巴基斯坦婚宴上，有一道必吃的甜點，台灣有些人也會吃，是什麼？」（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭彥均、莎莎主持八大《WTO姐妹會》，日前討論「各國不可思議特殊文化 」，節目中，來自巴基斯坦的新住民Usama，分享了一項令人意想不到的文化習俗，讓現場台灣來賓驚訝不已。

莎莎猜是「炸湯圓」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Usama公布答案是檳榔。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Usama在節目中拋出問題，「巴基斯坦婚宴有一道必吃的甜點，台灣也有些人會吃，那是什麼」？莎莎立刻回答「炸湯圓」，也有來賓說冰淇淋，結果都不是，Usama公布解答是「檳榔」。

請繼續往下閱讀...

色彩繽紛的巴基斯坦檳榔。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Usama進一步說明，在巴基斯坦，檳榔並不像台灣那樣是辛辣或刺激的口味，而是製作成甜味檳榔，連小朋友、女生都可以吃。在當地，檳榔有祝福的意思，甜味檳榔的文化含義，與台灣婚禮中「呷甜甜，生後生」類似，此外，檳榔裡面加的東西，因為顏色豐富，也代表喜慶與繽紛，非常符合婚禮的氛圍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法