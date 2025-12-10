自由電子報
娛樂 最新消息

「韓國伊莉莎白泰勒」大鐘影后金智美辭世 享壽85歲

大鐘影后金智美在韓國影史的地位舉足輕重，2010年以「最華麗女演員」榮登韓國電影名人堂。（翻攝自網路）大鐘影后金智美在韓國影史的地位舉足輕重，2010年以「最華麗女演員」榮登韓國電影名人堂。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕根據《朝鮮日報》報導，被譽為「東方伊莉莎白泰勒」的資深女星金智美（本名金明子）傳出逝世於美國消息，韓國電影人韓國電影人總聯合會證實這位影后已於7日凌晨離開人世，享年85歲。據傳，金智美最近深受帶狀皰疹之苦，推測是免疫力下降、健康惡化而去世。

金智美外美豔貴氣，被韓國譽為「東方伊莉莎白泰勒」。（翻攝自網路）金智美外美豔貴氣，被韓國譽為「東方伊莉莎白泰勒」。（翻攝自網路）

1957年，憑藉名導金綺泳的作品《黃昏列車》出道，是風靡七、八十年代韓國影壇超級巨星；2010年以「最華麗女演員」榮登韓國電影名人堂。

演出作品高達700多部的金智美，晚年逐漸淡出影壇，她在1974年憑藉《土地》榮獲巴拿馬國際電影節最佳女主角獎、1985年則以《離別淚》拿下韓國大鐘獎最佳女主角獎；生前最後一部作品是2023年參與電視劇《Han River Police》，飾演一名記者。

金智美逝世消息，震驚韓國電影界，許多曾與她共事後輩或同行皆表達深切哀悼。目前，韓國電影人總聯合會與韓國電影演員協會正全力協助處理後事，也將為這位她籌備隆重的告別式，以紀念這位影后對韓國電影的貢獻。

