半個演藝圈都來了 玄彬霸氣現身挺孫藝真：我來支持老婆

《徵人啟弒》玄彬（左）、孫藝真。（龍祥電影提供、翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由韓國名導朴贊郁執導的最新作品《徵人啟弒》，在韓國正式上映前話題持續沸騰，日前於首爾舉辦的明星試映會堪稱半個韓國演藝圈大聚會，現場星光熠熠，最受矚目的是孫藝真老公玄彬到場力挺，霸氣宣示「我來支持老婆」。

這是孫藝真暌違7年重返大銀幕，老公親身出馬助威，可見這對韓國演藝圈模範夫妻的好感情，而從幕後的影片可以看到，玄彬不僅現身力挺老婆，還陪著愛妻一起參加慶功宴，高顏值夫妻久違的同框畫面，在網路掀起高度討論，網友紛紛大讚畫面真的太美好。

請繼續往下閱讀...

《徵人啟弒》朴喜洵（左起）、李炳憲、導演朴贊郁、孫藝真、廉惠蘭、李星民。（翻攝自X）

《徵人啟弒》孫藝真。（翻攝自X）

《徵人啟弒》孫藝真（左）、李炳憲。（翻攝自X）

明星試映會包括李炳憲、李珉廷夫妻、玄彬與孫藝真夫妻、李英愛、宋康昊、李洙赫、金高銀、柳演錫、朱智勳、李浚赫、任時完，以及歌手Rain、安昭熙、JYP朴軫永、防彈少年團V與RM等重量級明星皆到場支持，現場媒體爭相捕捉這場罕見的巨星盛會。

《徵人啟弒》玄彬。（龍祥電影提供）

《徵人啟弒》BTS防彈少年團RM（左）、V。（龍祥電影提供）

《徵人啟弒》李英愛。（龍祥電影提供）

《徵人啟弒》在韓國更是未演先轟動，創下2025年韓國電影最高預售紀錄，最終在上映前一天累積突破40萬張，以壓倒性預售率穩居第一。電影不僅在韓國掀起熱潮，也在國際影壇嶄露頭角，先是入選威尼斯影展正式競賽片，又於多倫多影展勇奪大獎，並獲得國際媒體影評讚譽，穩坐2025年最受矚目的韓國電影寶座，同時被韓國電影振興委員會選為角逐第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片的代表作品。電影將於10月9日（週四）全台戲院上映，搶攻雙十連假檔期。

《徵人啟弒》朱智勛。（龍祥電影提供）

《徵人啟弒》李珉廷。（龍祥電影提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法