星座

二月想辦法「活下來」 唐綺陽提醒變化來襲

「國師」唐綺陽近日在粉絲專頁分享2月運勢，表示將面臨許多變動。（翻攝自臉書）「國師」唐綺陽近日在粉絲專頁分享2月運勢，表示將面臨許多變動。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國師」唐綺陽近日在粉絲專頁分享2月運勢，她指出接下來將面臨占星界大事「土海合相牡羊的新紀元」。也就是說，二月份會出現許多不按牌理出牌、難以想像的變化，且這種不穩定的突襲，就像暴雨一樣來襲。唐綺陽以「山雨欲來」形容2月這波變化，提醒12星座想安生立命並走在正確道路上，才能展開新局面。

唐綺陽也提醒，相信有不少人已經感覺到一種「不演了」那種感覺，的確，這也是局勢大改變化的預兆。她解釋，這世界和每個人的重大轉折，都不是瞬間發生，而是透過醞釀，可能是「漫長的兩、三年」，且過程未必和緩。

唐綺陽提醒，2月的關鍵在於「穩住自己，活下來，走在對的路上，才能展開自己的新世界」。（翻攝自臉書）唐綺陽提醒，2月的關鍵在於「穩住自己，活下來，走在對的路上，才能展開自己的新世界」。（翻攝自臉書）

唐綺陽分析，這波震動包含牡羊的「速度、火氣、爆感」，再加上合併二月天王順的震動、四月天王跨欄震動。故今年每個月都是重點，也都有明顯的突發狀況發生，當然許多看似突然的變故，其實都是先前種下的因，發芽結果。想避開這波震動的暴風雨，關鍵在於「穩住自己，活下來，走在對的路上，才能展開自己的新世界」。

外界擔心的「戰爭」，唐綺陽認為不必過度擔心，這個問題只會是未來2年的話題，真正該擔心的時刻是2034年。唐綺陽認為水星會從2月7日待到4月15日，其中從2月26日到3月21日會歷經逆行。她強調，逆行的效應從2月中就會開始，農曆春節期間，約初二、初三就會發生溝通不量、3C故障等問題，大家可事先準備。

牡羊接下來會對這個環境帶來2年影響，牡羊代表「做自己」，隨著土星來了，每個人都會面臨「做自己」的煩惱。

