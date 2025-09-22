欠管理費也能抵銷？隋棠豪宅糾紛 律師授「這些步」很重要

藝人隋棠被爆住豪宅卻積欠11萬元管理費，引起外界議論。（翻攝自臉書）

〔記者劉詠韻／台北報導〕藝人隋棠位於台北市大直區的豪宅「大直傑座」，今（22）驚爆積欠11萬管理費登上新聞版面，管委會為此向法院聲請支付命令。對此，律師提醒民眾，此類社區管理費爭議除了欠繳問題，同時可能涉及住戶代墊修繕費用的抵銷權利，若規約不明或管委會怠於管理，恐引發民事訴訟與複雜法律糾紛。

律師吳典蓉受訪表示，依據公寓大廈管理條例，社區管理委員會負責社區共用部分的維護與修繕，包括門廳、走道、樓梯間、電梯、大樓地基、主樑柱及屋頂等。由於共用部分的修繕與維護費用應由全體社區成員共同負擔，若管委會未盡義務導致住戶自行墊付，住戶可依法循民事訴訟程序追討。

隋棠夫妻2020年入手大直豪宅，圖為隋棠老公Tony在家享受親子生活。（翻攝自臉書）

不過，若分擔方式於社區規約未明確約定，未來可能引發更多糾紛，訴訟程序也可能耗時冗長。因此，吳典蓉並建議，社區規約與管委會章程應事先規劃公共基金運用，避開爭議。

律師王相傑則指，一般住戶若積欠管理費，管委會可依公寓大廈管理條例第21條對積欠兩個月以上的住戶提起訴訟；若經法院強制執行後仍未繳清，達區分所有權總價一定比例時，管委會甚至可依第22條規定請求住戶出讓或遷離。

至於公寓公共部分修繕，王相傑提醒，法律上通常由管委會負責；若管委會怠於修繕，住戶可自行處理，並依無因管理或不當得利向管委會請求償還。

王相傑同時指出，依民法第334條規定，雙方互負債務時可主張抵銷。以隋棠為例，雖存在管理費欠繳，但若她曾代墊修繕費用，也可依法主張抵銷，抵銷金額仍需法院審理認定。

