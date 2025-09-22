惡鄰居傳說再添一筆！隋棠住豪宅爆欠11萬管理費拒繳

隋棠與老公Tony育有2子1女，一家5口幸福甜蜜。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人隋棠與老公Tony育有3名子女，2022年砸8250萬入住大直豪宅，卻陸續遭樓下鄰居指控小孩清晨與深夜奔跑，最後鬧上法院調解。

《鏡週刊》報導，今年7月隋棠所屬社區管委會以債權人身分，向法院提出支付命令，要求隋棠繳清積欠管理費近11.4萬元。據了解，管委會以她身為建物區分所有權人，卻長期未繳納費用，多次以存證信函催繳，但隋棠仍沒處理，最後只能訴諸法律。

請繼續往下閱讀...

其實這並非隋棠第一次爆發爭議，2023年2月，樓下鄰居因她3名子女常在清晨及深夜奔跑、彈琴或嬉戲，多次與隋棠夫妻溝通，隋棠竟回：「你們就跟著早點起床囉！」她先生也回嗆：「Don't speak to me，speak to my lawyer（不要跟我說，去跟我律師說）！」因為噪音問題，鄰居曾二度報警並正式提告，希望透過法律獲得安寧。

當時面對鄰居投訴，隋棠曾表示盡力配合，包括加厚地板、在樓梯底部加裝海綿、改善裝潢結構等，但鄰居仍不滿意，而訴訟纏訟最終不了了之，隋棠也被貼上「惡鄰居」標籤。







自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法