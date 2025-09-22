隋棠反擊爆料！控管委會「3年失職」：信函紀錄全在手

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠被爆住豪宅卻積欠11萬元管理費，引起外界議論。對此，她火速在社群發聲，直言「事出必有因」，強調並不是惡意欠繳，而是因為管委會多年來疏於修繕，導致多戶住家頂樓長期漏水，她家更是苦了三年。

隋棠今日回應積欠11萬元管理費的事件始末。（記者王文麟攝）

隋棠透露，這些年家中裝潢和傢俱一再因漏水受損，她也只能無奈自掏腰包將近50萬元修繕，再向管委會求償，卻屢屢碰壁。溝通兩年無果後，她只好依循法規，用「抵銷管理費」的方式消極抗議。她強調：「我們只是希望管委會能積極負責，幫社區住戶把屋頂平台的瑕疵修好。」

請繼續往下閱讀...

更讓她心寒的是，在處理過程中還遇到不當對待。她說，自己留有多次致函紀錄，但管委會卻試圖扭曲事實，其中一名委員甚至曾打電話給她的法律顧問，口氣蠻橫還揚言要透過媒體傷害她名譽，直到被當場駁斥後才急忙改口稱是「玩笑話」。

隋棠直言，管委會欠住戶的賠償金額遠高於她抵銷掉的管理費，根本是九牛一毛，「我們只是想爭取社區住戶的基本權益和正義。」她同時也對這次事件造成新聞資源浪費表達歉意，並宣布將捐出100萬元給「新巨輪街賣者協會」及「世界和平會」，希望把爭議轉化為社會關注與正向能量。

她最後呼籲管委會不要再試圖規避責任，也希望透過這件事提醒大家關注弱勢族群，「比起無謂的爭吵，社會需要更多理解與支持。」

