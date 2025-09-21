晴時多雲

娛樂 日韓

M罩杯太大了 胸圍超過130公分女現身說法：豪乳不方便

日本ABEMA綜藝節目《ダマってられない女たち Season2》採訪了一名胸圍超過130公分、M罩杯的女性「水澤未久（化名）」。（翻攝自X）日本ABEMA綜藝節目《ダマってられない女たち Season2》採訪了一名胸圍超過130公分、M罩杯的女性「水澤未久（化名）」。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本ABEMA綜藝節目《ダマってられない女たち Season2》採訪了一名胸圍超過130公分、M罩杯的女性「水澤未久（化名）」，許多人都以為上圍雄偉的她一定非常受男性歡迎，不過她在節目中坦言：豪乳非常不方便，而且從小都要先纏過胸部才敢去上學，那種感覺真的很痛很痛。

水澤未久透露豪乳給自己帶來的困擾已經影響到她的生活，因為胸部太大，她根本看不到自己的腳，因此上下樓梯都很困難，而且如果手上拿著東西，行走的困難度就會大幅提高，生活中處處都很辛苦。

水澤未久回憶自己國小5年級胸部就已經是D罩杯。（翻攝自X）水澤未久回憶自己國小5年級胸部就已經是D罩杯。（翻攝自X）

水澤未久的胸部從國小就開始發育，原本跑步很快的她，經常被選中參加接力賽跑。隨著胸部愈來愈大，她漸漸無法順利運動，她回憶自己國小5年級胸部就已經是D罩杯，每次參加賽跑，同學就會盯著她晃來晃去的胸部看，讓她覺得很不舒服。

「因為大家異樣的眼光，讓我變得很討厭跑步」水澤未久說，上國中之後這種狀況愈發嚴重，經常有男學生取笑她的胸部，嘲笑她有大胸部，逼得她必須拜託祖母用布幫她的豪乳纏住，之後用膠布固定，讓她很討厭到學校。

水澤未久因為胸部太大國中必須纏胸上學。（翻攝自X）水澤未久因為胸部太大國中必須纏胸上學。（翻攝自X）

步入職場之後，水澤未久的豪乳持續帶來困擾。考取牙科口腔衛生師資格的她，上班時發現就算患者的座椅放倒了，她的胸部仍會無意中觸碰到對方，為了避免尷尬，她不斷調整姿勢拉遠與患者的距離，再將身體前傾工作，逼得她轉換跑道，目前她是全職網美模特兒。

header
body

