NCT道英吃香蕉被狂拍！警告台粉別犯大忌：我討厭

道英今天以一身白色羽毛裝帥氣現身，宛如王子下凡，帥得驚人。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團NCT的成員道今天（20日）起在北流連唱兩天，他獻唱25首歌曲，有勁歌熱舞、有溫柔抒情，道英甚至與樂手上演「鋼琴四手聯彈」，讓人目不轉睛。今天最大看點莫過於中文歌《如果可以》，他自認唱不好，自行加碼，溫暖嗓音再次征服4500名NCTzen（西珍妮，粉絲名）。

道英今天以《Wake From The Dark》、《Dallas Love Field》等歌曲開場，以一身白色羽毛裝帥氣現身，他表示暌違1年再來辦演唱會，沒想到被台下粉絲叮嚀「NCT127」今年3月有來台灣，道英急用中文回應「我記得好嗎！」笑翻粉絲。他歡迎大家來到演唱會，並用中文大喊「討厭」，希望大家不要只顧著手機拍攝，把嘴巴閉緊緊而不大聲應援，「你們不會這樣對我吧？約定好了喔！」果然在演唱《Be My Light》時，全場歌迷一同演唱，讓道英直呼嚇一跳：「沒想到你們最會唱這首啊！」只是手機燈應援有些掉漆，讓道英也吐嘈「失敗」。

道英左手放在耳朵旁邊，要粉絲大聲唱到穿透他的耳朵。（記者王文麟攝）

NCT有會中文的成員，道英語言能力也不錯，昨他用「漂亮」、「可愛」等中文撩粉，甚至大喊「笑死」逗樂大家，演唱到一半，竟然不知道從哪裡拿起香蕉，一口就吃了半根，畫面相當荒唐，粉絲更拿起手機拍攝，道英見狀笑說：「吃個香蕉，怎麼拍照的人變多了！」笑翻在場粉絲。他一連演唱多首歌曲後，演唱到NCT 道在廷的《Perfume》時，他順勢介紹樂手，並擠在鋼琴前與樂手上演「四手聯彈」，獲得全場掌聲。

道英高舉雙手，要二樓粉絲大聲唱。（記者王文麟攝）

演唱會尾聲，粉絲一同合唱《17》召喚道英安可出場，道英相當感動，「去年我在台灣辦演唱會的時後，是不是粉絲們覺得《17》唱得不好，所以今天想要展示練習好的模樣給我看？你們太厲害了吧，真的比那時候還要更好，我剛剛在後台等的時候，想說怎麼會有這麼好的想法啊，最棒的！棒棒！（中文）。」

道英歌聲溫暖現場4500名歌迷。（記者王文麟攝）

現場粉絲還拉起布條，上面大字寫著「噗噗道英隊，永遠在一起」，道英表示：「突然間覺得我講韓文要很慎重，如果你們看著我學韓文怎麼辦，『噗噗』有點取笑別人的意思，你們只能對我用喔！去韓國對其他人用會吵架喔，要小心喔！但我還是覺得很開心，可以對我用。」道英最後以《Rest》為台北首場演出劃下句點，並希望粉絲都要有意義的好好休息，而他也會健康唱歌給大家聽。

道英叮囑粉絲要健健康康的。（記者王文麟攝）

