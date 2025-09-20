EXO結束軍白期！老么世勳今退伍 成員喊：歸隊要辦見面會

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣男團EXO老么成員吳世勳今日正式退伍，完成兩年的社會服務要員的替代役。然而EXO終於迎來全員「軍白期結束」的時刻，令不少粉絲相當感動。

EXO成員吳世勳今日正式退伍，迎來全員軍白期結束的時刻，令粉絲期待未來的見面會。（翻攝自IG）

吳世勛於2023年12月21日入伍，而他入伍前曾透過Weverse發親筆信，表達對EXO-L的感謝與歉意，也期待自己回到大家身邊的那天，並承諾會保持健康樣貌與粉絲相見。在今年四月，成員SUHO、D.O.、燦烈與KAI也在出道13周年的直播中透露驚喜消息，與粉絲分享「等世勳回來會舉辦粉絲見面會」，讓粉絲更加期待全員合體的那天。

而今日吳世勳退伍，EXO正式結束長達六年的軍白期，許多粉絲除了感性表示，「EXO終於要回來了」、「世勳啊，歡迎回來」，也期待能盡快迎來粉絲見面會，兌現成員所言。

