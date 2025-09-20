戀綜男星爆「下海賣身」自毀前程 公司秒發聲明解約

內田禪因高中時期曾參與戀綜《今天喜歡上你了》而走紅。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑藉戀愛綜藝節目《今天喜歡上你了》而受到矚目的日本網紅內田禪，近日被踢爆私下在男同志風俗店接客，消息傳出後引發粉絲心碎。年齡才20歲的他，過去被視為新星潛力股，如今卻因爭議行為形象全毀。

事件曝光後，所屬經紀公司「LUV」立即在官網公告，強調經過討論後，已與內田禪解除合約。公司坦言，風波對形象造成嚴重影響，未來也難再為他安排演藝活動，因此決定解約，並向大眾與粉絲致歉，承諾會強化管理避免再出現類似狀況。

經紀公司LUV日前在官網上公告已開除內田禪。（翻攝自X）

根據網路上流出的資料顯示，內田禪在風俗店的網站上留下了半張臉的照片，並以「直男下海」作為吸引客群的賣點。網站更直接描述他的外型特徵與身材條件，甚至強調具備偶像級臉孔、新鮮人身分與撒嬌個性，還形容他「可愛又坦率」。

內田禪在「男同志店」的簡介遭網挖出。（翻攝自X）

不少網友看到後直呼震驚，認為他正值事業起步卻選擇走上自毀道路，實在可惜。更有人不解，既然已經簽入演藝經紀公司，為何還會冒險進入風俗業，最終導致前途盡失、遭到解約收場。

