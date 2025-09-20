成人經典《艾曼紐》系列一次看！9月片單動畫、動漫總攻還有日本新番跟播

〔記者許世穎／台北報導〕台灣大哥大MyVideo再揭曉華麗片單，包括蕾哈娜獻聲又獻唱的《藍色小精靈大電影》、全球熱賣突破台幣60億元的夢工廠動畫續集《壞蛋聯盟2》搶先版，還有日本動畫龍頭串流平台CrunchyRoll（CR）今夏5部跟播作品同步以繁體中文版重磅上架，動漫迷絕對別錯過。再加上獨家鉅獻《艾曼紐》系列電影、韓片《好朋友們》，9月依舊精采。

《艾曼紐》1974 4K修復版導演版本月在MyVideo上架。（台灣大哥大MyVideo提供）

《藍色小精靈大電影》全球票房近1.2億美金（約台幣35.6億），由蕾哈娜獻唱並為角色「小美人」配音，她笑說最大的收穫就是「能在孩子面前加分」。導演克里斯米勒曾透露，蕾哈娜在錄音時被一幅「小美人與無名穿越森林」的概念畫吸引住，直呼「感覺連空氣都摸得到」，讓製作團隊確信2D靈魂與3D技術融合的美術風格方向正確。電影的整體節奏更偏向「音樂驅動」的家庭冒險，並特別在傳統2D的可愛度與現代3D的真實觀感之間找平衡，讓經典IP在大銀幕上煥然一新。

請繼續往下閱讀...

蕾哈娜獻聲又獻唱《藍色小精靈大電影》。（台灣大哥大MyVideo提供）

另一部親子同樂動畫《壞蛋聯盟2》同樣創下亮眼紀錄，全球票房已突破2億美金，雖然尚未超越首集的2.5億佳績，但依舊展現穩定熱度。故事講述「壞蛋天團」出獄後努力重返社會，卻意外與全新「惡女聯盟」合作展開高風險任務。爛番茄給出87%新鮮度、觀眾評分更高達95%，被盛讚是「全齡都能共鳴」的動畫續作。除了小朋友的熱愛，許多家長觀眾也表示看見角色掙扎於信任、救贖與自我定位，更增添出人意料的深度。

《壞蛋聯盟2》全球票房已突破2億美金。（台灣大哥大MyVideo提供）

MyVideo今夏同步引進日本動畫龍頭串流平台CrunchyRoll（CR）夏季五部強檔動漫，繁體中文版獨家播出！包含最具話題的《出租女友》第四季，漫畫版最新劇情男主角表白被拒一度掀起日網炎上，動畫續航依舊火熱；腦洞大開的《轉生成自動販賣機的我今天也在迷宮徘徊》第二季帶來歡樂奇幻；「流量番」《強者的新傳說》以重生逆襲吸引人氣；

另有《與遊戲中心的少女異文化交流的故事》因「講英文的蘿莉」引爆動漫迷討論，以及冷門卻有忠實粉絲關注的《渡同學的××瀕臨崩壞》，五部作品一次補齊。此外，動漫迷最期待的《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰（中文版）》也正式上架，這部作品在台灣創下2.6億票房佳績，MyVideo觀眾可再次重溫熱血感動。

除了動畫與動漫外，MyVideo 9月還有一系列獨家電影。韓國動作犯罪片《好朋友們》聚焦兄弟情誼與背叛糾葛，由池晟、朱智勛、李光洙主演；成人經典《艾曼紐》系列則帶來全套修復，包含《艾曼紐》1974年4K修復版導演版，以及《艾曼紐》2到4續作以及全新《艾曼紐2024》，讓經典與現代一次齊聚。再加上驚悚片《凶器》搶先版，題材跨越親子、熱血、驚悚、成人，9月MyVideo一站滿足所有觀眾需求。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法