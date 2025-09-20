晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

成人經典《艾曼紐》系列一次看！9月片單動畫、動漫總攻還有日本新番跟播

〔記者許世穎／台北報導〕台灣大哥大MyVideo再揭曉華麗片單，包括蕾哈娜獻聲又獻唱的《藍色小精靈大電影》、全球熱賣突破台幣60億元的夢工廠動畫續集《壞蛋聯盟2》搶先版，還有日本動畫龍頭串流平台CrunchyRoll（CR）今夏5部跟播作品同步以繁體中文版重磅上架，動漫迷絕對別錯過。再加上獨家鉅獻《艾曼紐》系列電影、韓片《好朋友們》，9月依舊精采。

《艾曼紐》1974 4K修復版導演版本月在MyVideo上架。（台灣大哥大MyVideo提供）《艾曼紐》1974 4K修復版導演版本月在MyVideo上架。（台灣大哥大MyVideo提供）

《藍色小精靈大電影》全球票房近1.2億美金（約台幣35.6億），由蕾哈娜獻唱並為角色「小美人」配音，她笑說最大的收穫就是「能在孩子面前加分」。導演克里斯米勒曾透露，蕾哈娜在錄音時被一幅「小美人與無名穿越森林」的概念畫吸引住，直呼「感覺連空氣都摸得到」，讓製作團隊確信2D靈魂與3D技術融合的美術風格方向正確。電影的整體節奏更偏向「音樂驅動」的家庭冒險，並特別在傳統2D的可愛度與現代3D的真實觀感之間找平衡，讓經典IP在大銀幕上煥然一新。

蕾哈娜獻聲又獻唱《藍色小精靈大電影》。（台灣大哥大MyVideo提供）蕾哈娜獻聲又獻唱《藍色小精靈大電影》。（台灣大哥大MyVideo提供）

另一部親子同樂動畫《壞蛋聯盟2》同樣創下亮眼紀錄，全球票房已突破2億美金，雖然尚未超越首集的2.5億佳績，但依舊展現穩定熱度。故事講述「壞蛋天團」出獄後努力重返社會，卻意外與全新「惡女聯盟」合作展開高風險任務。爛番茄給出87%新鮮度、觀眾評分更高達95%，被盛讚是「全齡都能共鳴」的動畫續作。除了小朋友的熱愛，許多家長觀眾也表示看見角色掙扎於信任、救贖與自我定位，更增添出人意料的深度。

《壞蛋聯盟2》全球票房已突破2億美金。（台灣大哥大MyVideo提供）《壞蛋聯盟2》全球票房已突破2億美金。（台灣大哥大MyVideo提供）

MyVideo今夏同步引進日本動畫龍頭串流平台CrunchyRoll（CR）夏季五部強檔動漫，繁體中文版獨家播出！包含最具話題的《出租女友》第四季，漫畫版最新劇情男主角表白被拒一度掀起日網炎上，動畫續航依舊火熱；腦洞大開的《轉生成自動販賣機的我今天也在迷宮徘徊》第二季帶來歡樂奇幻；「流量番」《強者的新傳說》以重生逆襲吸引人氣；

另有《與遊戲中心的少女異文化交流的故事》因「講英文的蘿莉」引爆動漫迷討論，以及冷門卻有忠實粉絲關注的《渡同學的××瀕臨崩壞》，五部作品一次補齊。此外，動漫迷最期待的《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰（中文版）》也正式上架，這部作品在台灣創下2.6億票房佳績，MyVideo觀眾可再次重溫熱血感動。

除了動畫與動漫外，MyVideo 9月還有一系列獨家電影。韓國動作犯罪片《好朋友們》聚焦兄弟情誼與背叛糾葛，由池晟、朱智勛、李光洙主演；成人經典《艾曼紐》系列則帶來全套修復，包含《艾曼紐》1974年4K修復版導演版，以及《艾曼紐》2到4續作以及全新《艾曼紐2024》，讓經典與現代一次齊聚。再加上驚悚片《凶器》搶先版，題材跨越親子、熱血、驚悚、成人，9月MyVideo一站滿足所有觀眾需求。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中