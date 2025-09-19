對槓蔡阿嘎！二伯員工脫口「中國不是外國」挨轟 霸氣反擊：敵國啦

二伯率領的「hahababy」。（翻攝YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆二伯，自創MIT（台灣製造）的服飾品牌「hahababy」，很受粉絲喜愛，未料品牌總監「禁慾」近日在直播口誤「中國不是外國」掀起爭議，昨天在頻道最新影片中，「禁慾」則公開喊出「中國是敵國」表達立場。

蔡阿嘎領軍「大頭佛娛樂有限公司」。（翻攝YouTube）

蔡阿嘎頻道前天上架最新影片，原來團隊成立「好里家社福協會」行善3年，近來要舉辦第2任理事長的投票，由蔡阿嘎率領的「大頭佛娛樂有限公司」對上二伯領軍的「hahababy」，雙方人馬展開激烈拉票，火力全開互嗆超有梗。

品牌總監「禁慾」霸氣反擊。（翻攝YouTube）

其中大頭佛的員工「耶嫩」站出來霸氣開嗆「禁慾」：「中國是外國嗎」，而「禁慾」也不甘示弱反擊「中國是敵國啦」，霸氣的發言掀起網友討論，紛紛回應：「敵國這個政見太好了，支持二伯」、「中國是敵國沒錯」、「 敵國這個政見太好了」，紛紛喊話要支持二伯。

