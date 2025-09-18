上週才見面！《大嘻哈》男星驚爆猝逝 阿夫悲慟發聲了

陽昕翰／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在《大嘻哈時代》與饒舌歌手阿夫合作的髮型師歌手宇宙驚傳離世消息。對此，阿夫的經紀人悲慟證實，宇宙在17日凌晨過世，令人感到惋惜。

髮型師歌手宇宙傳出不幸離世的消息。（翻攝IG）

阿夫昨天不捨在IG悼念：「宇宙比我們想像中遠去的還快。我知道那也是一種選擇，雖然心中還是很任性地希望可以跟你一起繼續挑戰這個世界，繼續悲歡地玩下去。」

請繼續往下閱讀...

阿夫坦言，以前就覺得宇宙的音樂很有共鳴，「我也是想很多的人，覺得自己沒有達到某些標準、覺得自己應該承擔的責任沒有善盡、逞強的樣子、耍酷的樣子，認識你對我來說真的很窩心。」

阿夫也談到：「你沒有辜負任何人的期待，今天風很大，你夠帥了，請好好休息，下次再一起玩，雖然你可能要等一陣子，但務必盡興，誰都不准逃，管你追啥，反正酒我一定追。你是我的貴人，我的好朋友。」其實阿夫昨天下午才知道宇宙離世的消息，透露最後一次見面是上週去找他修剪頭髮，當時完全沒有異狀。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法