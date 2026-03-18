5星座天生自帶財運 不知不覺變有錢

財神爺特別眷顧5星座，天生自帶財運。（資料照，記者廖振輝攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因為賺錢所以忍氣吞聲當社畜？心情跟著股市大盤上下震盪、搖擺不定？小孟塔羅雲蔚老師表示，有些人天生自帶財運，當別人還在猶豫不決時，有5個星座早就靠直覺致富。這些人憑藉第六感就能嗅出致富商機，究竟是哪5個星座？快跟著《自由時報娛樂頻道》往下看。

射手座

靠「傻勁」與「直覺」賺錢的射手座，平日看起來不拘小節、什麼都不在乎，卻總能獲得意外之財。無論買彩券、刮刮樂，或是對統一發票，都有可能收穫一筆小驚喜。因為射手座充滿樂觀正能量，只要心中閃過什麼念頭，或許就是商機所在。射手座的每個直覺都像財神爺來敲門，加上勇於冒險的特質，讓他們能靠直覺殺出一條財路。

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巨蟹座

對錢很敏感的巨蟹座，平常不會表露出對財富的渴望。具備強大自我保護機制的巨蟹座，在處理金錢時能精準發現不對勁之處，所以不只會賺錢，更懂得守財。帳戶金額就是巨蟹座的安全感來源，對穩健、踏實的投資特別感興趣，也不會被「暴利」迷惑。這讓他們能自動過濾危險陷阱，在動盪中守住財富。

水瓶座

腦袋充滿古靈精怪想法的水瓶座，賺錢像在「預知未來」。當大家還在用傳統思維時，水瓶座早已想到新科技或冷門市場等致富機會。不喜歡隨波逐流的他們，善於透過直覺捕捉未來趨勢，因此常成為產業先鋒。當別人看不懂時，水瓶座往往已經賺進一桶金，準備轉戰下一個機會。

雙魚座

以直覺力聞名的雙魚座，有時甚至能「夢到商機」。第六感極強的他們，看似愛幻想，其實能提前感知環境變化，並快速做出反應。當雙魚座說「我覺得那個會紅」，往往真的八九不離十。

天蠍座

天蠍座近期簡直像財神附體，憑藉敏銳觀察力，哪裡是陷阱、哪裡有機會都逃不過他們的眼睛。對危機極度敏感的天蠍座，不會盲從市場聲音，即使人人都說能賺錢，只要直覺不對就會果斷抽身。就算已經投入，也能及時獲利了結、不戀戰。只要認定有機會，他們甚至能逆勢而上，精準抓住財富機會，可說是「避雷針兼吸金體質」。

☆民俗說法僅供參考☆

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