女戰神張雅琴洛城海灘脫了 激露這一點

張雅琴稍早暢遊洛杉磯聖塔莫尼卡海灘。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北-美國洛杉磯報導〕真假？！年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴在美國洛杉磯海灘大解放「脫了」，還激露一點？如果這是真的，有可能是她踏入電視新聞圈以來，最勁爆火紅大消息。

暫別播報台一周，張雅琴目前人在美國洛杉磯，此行陪兒子大衛赴美攻讀碩士，私底下節儉的女戰神，昨在當地忍痛花600元，朝聖加拿大歌手小賈斯汀的妻子海莉鮑德溫愛喝奶昔的明星超市，儘管甜到不行，一杯要價20元美金（約600元台幣），女戰神忍痛稱要體會一下。

請繼續往下閱讀...

張雅琴稍早和一對兒女造訪當地知名聖塔莫尼卡（Santa Monica）海灘，驚喜表示暖暖的太陽徐徐涼風，很舒服，也謝謝女兒珍妮佛的同學，遠從加州南端聖地牙哥開了2個多小時的車來陪他們。

人在陽光海灘，她一不留神激露小肚臍（紅圈處）。（翻攝自張雅琴臉書）

妙的是，記者發現張雅琴曬出最新照片中，意外甜露小肚臍，猛虧她「遠在洛杉磯也要激露這一點」，張雅琴驚恐說：「我沒有注意到肚臍，哈哈，嚇屎了，現在才看到。」更表示當地大家露得比她多，赫然沒發現自己也露了。

張雅琴接著哀怨說，其實本來上衣是穿露肩的，後來被兒子打槍，說要見女兒的同學必須端莊，語畢，她當場噗哧笑了出來。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法