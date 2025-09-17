晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女戰神張雅琴洛城海灘脫了 激露這一點

張雅琴稍早暢遊洛杉磯聖塔莫尼卡海灘。（翻攝自張雅琴臉書）張雅琴稍早暢遊洛杉磯聖塔莫尼卡海灘。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北-美國洛杉磯報導〕真假？！年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴在美國洛杉磯海灘大解放「脫了」，還激露一點？如果這是真的，有可能是她踏入電視新聞圈以來，最勁爆火紅大消息。

暫別播報台一周，張雅琴目前人在美國洛杉磯，此行陪兒子大衛赴美攻讀碩士，私底下節儉的女戰神，昨在當地忍痛花600元，朝聖加拿大歌手小賈斯汀的妻子海莉鮑德溫愛喝奶昔的明星超市，儘管甜到不行，一杯要價20元美金（約600元台幣），女戰神忍痛稱要體會一下

張雅琴稍早和一對兒女造訪當地知名聖塔莫尼卡（Santa Monica）海灘，驚喜表示暖暖的太陽徐徐涼風，很舒服，也謝謝女兒珍妮佛的同學，遠從加州南端聖地牙哥開了2個多小時的車來陪他們。

人在陽光海灘，她一不留神激露小肚臍（紅圈處）。（翻攝自張雅琴臉書）人在陽光海灘，她一不留神激露小肚臍（紅圈處）。（翻攝自張雅琴臉書）

妙的是，記者發現張雅琴曬出最新照片中，意外甜露小肚臍，猛虧她「遠在洛杉磯也要激露這一點」，張雅琴驚恐說：「我沒有注意到肚臍，哈哈，嚇屎了，現在才看到。」更表示當地大家露得比她多，赫然沒發現自己也露了。

張雅琴接著哀怨說，其實本來上衣是穿露肩的，後來被兒子打槍，說要見女兒的同學必須端莊，語畢，她當場噗哧笑了出來。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中